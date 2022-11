La relación entre Gerard Piqué y Clara Chía avanza a toda máquina. Desde que se conoció su noviazgo, la pareja ha intentado llevarlo con máxima discreción aunque dentro de ser discretos, ahora sí que van dando pasos con los que dejan ver que no se esconden y que están felices juntos. Ahora han dado un paso importante en su relación, al mismo tiempo que el futbolista volvía a coincidir con Shakira en València.

Hace unas semanas protagonizaron unas imágenes en el aeropuerto con beso incluido, hacen viajes en los que presumen de su relación. Y ahora ha habido algo más. El jugador del FC Barcelona ya sigue a su novia en Instagram, algo que hasta el momento había preferido no hacer. Resulta significativo porque ha sido ahora cuando ha tenido este gesto. Lo que resultaba extraño era que a estas alturas, el futbolista no siguiera a su pareja en las redes sociales. Así que de ahí que sea llamativo que por fin haya dado este paso del que se han percatado en 'Socialité' y con el que va normalizando más si cabe su noviazgo. De hecho, cabe recordar que hace unos meses el ex de Shakira sí que seguía a Clara en Instagram, pero cuando su relación vio la luz, prefirió dejar de seguirla para ser más discretos y que de esta forma ella tuviera más tranquilidad para que no se supiera cuál era su perfil en la red social. Pero todo esto ya ha quedado atrás.

Este gesto de Gerard Piqué con su novia Clara Chía, llega casi al mismo tiempo que el mensaje que Shakira ha lanzado a través de su música y del que él podría ser el destinatario. "Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría”, son las palabras que se pueden escuchar en una de sus nuevas canciones. Una frase que bien podría ser una indirecta para su exmarido.

Casi cuatro meses han pasado desde que ambos anunciaran que se separaban y emprendían caminos distintos tras 12 años de relación y dos hijos en común. Está siendo una de las rupturas más mediáticas del año. Mucho se ha dicho pero la única que ha hablado sobre ello ha sido la cantante, que explicó cómo se siente y cómo está afectando a sus hijos la separación, en una entrevista a corazón abierto para la revista 'Elle' España.