No es que sea un gran misterio de la humanidad, pero son ya muchos años con esta historia a cuestas. Hablamos del enfrentamiento público y judicial entre Ivonne Reyes y Pepe Navarro por la paternidad del hijo de ¿ambos?

La justicia dejó claro que el progenitor es el ex presentador de 'Esta noche cruzamos el Mississippi' (Telecinco), algo que él ha negado siempre, como también negaba una relación que mantuvieron durante varios años.

Ahora, Socialité ha desvelado quién sería el padre de Alejandro. Y es que, el programa presentado por María Patiño ha relevado que el verdadero padre del hijo de Ivonne Reyes sería un empresario millonario que estuvo pagando a la venezolana una pensión de 6.000 euros al mes desde 1999, el año en el que nace Alejandro, hasta 2002, momento en el que falleció (el supuesto padre).

Una información que dejaría, por completo, fuera del caso a Pepe Navarro, aunque está todavía por ver si Yvonne Reyes tomará medidas legales contra el presentador de televisión.

Pepe Navarro estalla contra Ivonne Reyes

El presentador ha vuelto a la carga tras la exclusiva de Socialité para atacar a Ivonne Reyes. Una vez más, Pepe Navarro aseguró tras las palabras de Ivonne Reyes en Sábado Deluxe que no es el padre biológico de Alejandro Reyes y que, además, tiene la documentación suficiente para demostrarlo.

Asimismo, tachó a su madre, la venezolana Ivonne Reyes, de "mentirosa" y a su hijo de "tremenda víctima". Pero hay más, para la justicia española afirmó que es "injusta". Pepe Navarro admitió el error que cometió en el pasado al no hacerse la prueba de paternidad en su día y aseguró que intenta encontrar un mínimo resquicio legal para reabrir el caso.

De acuerdo a su versión, Pepe Navarro quiere desenmascarar a Ivonne Reyes por la "mentira" que según su versión mantiene durante más de 10 años. "Lo hago por mi familia. He cometido un error y no es justo. No lo hago por la herencia, la herencia me da igual porque no se si dejaré mucho, poco o nada. Pero con ella es casi el único hito en el que hay una posibilidad judicial de que se sepa públicamente que Alejandro Reyes no es hermano de mis hijos y por lo tanto no es mi hijo".

"Esta señora lleva 10 años paseándose por los platós insultando, vejando, mintiendo... y tengo toda la documentación para demostrar su gran farsa. Tengo mi derecho a replica con documentación que da veracidad a todo lo que cuento", expresó.

