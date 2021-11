El Villarreal Femenino perdió por 2-3 ante el Sevilla Femenino en un partido que tuvo polémica arbitral. En los compases finales no se señaló un posible penalti por manos en el área visitante. Antes, el Sevilla se adelantó con dos goles de Inma Gabarro, las amarillas recortaron distancias con un tanto en propia puerta, y más tarde Payne parecía sentenciar de cabeza. Las de Sara Monforte no se rindieron y recortaron distancias con un gol de Belén ya en el 89’. En el descuento llegó la mano de Débora dentro del área que la colegiada no interpretó como pena máxima.

El conjunto sevillano se adelantó con dos goles casi seguidos de Inma Gabarro. Para las locales, Sheila y Belén pudieron anotar, pero se toparon con increíbles intervenciones de la portera Esther. Además, Pancha Lara envió un saque de esquina al palo.

El Villarreal Femenino recortó distancias en el inicio del segundo acto. Belén remató en posición forzada tras un centro desde la línea de fondo y el balón acabó entrando tras tocar en la defensa sevillista (1-2, m. 50).

El 1-3 fue obra de Payne. Corría el minuto 70 cuando Roma María colgó un balón desde el costado izquierdo y la atacante sevillista anotó con un certero cabezazo.

Rozando el tiempo reglamentario, Belén cazó otro balón en el área para enviarlo al fondo de la red y darle emoción a los instantes finales (2-3). Ya en el descuento, el balón tocó en el brazo de Débora, pero la colegiada del partido no lo interpretó como penalti.

Ficha técnica:

Villarreal Femenino: Elena de Toro; Nerea, Lara Mata, Soldevila, F. Lara (Olivia, m. 85); Ainoa (Bea Prades, m. 85), Cienfu, Zaïra; Pinel (Sara Medina, m. 75), Sheila (Sara Bermell, m. 87) y Belén.

Sevilla Femenino: Esther; Lucía, Nagore, Zenatha (Rosa María, 63), Inma Gabarro (Ana Franco, m. 87), Payne, Débora, Nicart, Javiera (Almudena, m. 87), Michele (Elisa, m. 63) y Natalia (Klára, m. 75).

Goles: 0-1. Min. 22: Inma Gabarro. 0-2. Min. 24: Inma Gabarro. 1-2. Min. 50: Javiera Paz, en propia puerta. 1-3. Min. 70: Payne.

Árbitro: Acevedo Dudley (C. Catalán). Amarilla a las locales Zaïra, Ainoa, F. Lara; así como a las visitantes Natalia, Paula Nicart y Lucía Ramírez.

Campo: Ciudad Deportiva.