La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha dejado fuera de la Supercopa de España de fútbol sala, que disputan cuatro equipos, al actual subcampeón de Liga, el Levante UD FS, lo que ha creado malestar en el conjunto granota, que ha emitido un comunicado este viernes, antes de su partido de la LNFS ante el Jimbee Cartagena, en protesta por esta decisión.

El Barça, como campeón de Liga, el Movistar Inter, como campeón de la Copa del Rey son dos de los clasificados. Los otras dos plazas, al coincidir estos con el campeón de la Copa de España (Movistar Inter) y subcampeón de esta misma competición (Barça), se asignan según la circular de la RFEF que menciona el Levante UD FS en su comunicado, a ElPozo Murcia Costa Cálida y Palma Futsal, primero y segundo clasificados de la Liga regular, pero no de los playoffs, por lo que no se da opción al conjunto granota a asistir en calidad de subcampeón de Liga, algo que ni siquiera está contemplado en los criterios federativos.

Contra esta decisión de la RFEF no cabe recurso. Por este motivo, el Levante UD FS ha hecho público el siguiente comunicado que SUPER reproduce de forma íntegra:

La Real Federación Española de Fútbol ha dado traslado hoy al Levante UD FS la circular nº 37 en mérito de la cual se determinan los equipos que van a participar en la Supercopa de España de fútbol sala. Para la elección de los clubes participantes en el indicado torneo, la RFEF, a través de la mencionada circular, en concreto para la selección del cuarto participante, prima el criterio del club primer clasificado en la liga regular de la Primera RFEF Futsal Masculina (o el siguiente clasificado hasta completar las cuatro plazas) sobre el criterio que el Levante UD FS ha venido defendiendo. Nuestro club entiende con mejor derecho a participar en la competición al subcampeón de la Primera RFEF Futsal Masculina, esto es el Levante UD FS, en tanto que la Liga Regular es sólo una fase de la competición, sin más trascendencia clasificatoria final.

Con la decisión federativa, que consideramos del todo injusta atendiendo a criterios puramente deportivos, se está privando al Levante UD FS de la disputa de la citada competición que con tanto merecimiento nos hemos ganado disputar como subcampeón de la Primera RFEF Futsal Masculina.

Siendo la decisión adoptada por la RFEF de imposible recurso, pues no vulnera reglamentación alguna en tanto que la circular nº 16 en la que se regula la competición no establece criterio alguno para la elección de los equipos participantes que disputarán la competición, no queda al Levante UD FS más que la queja formal.

Queja de la que damos traslado a través del presente comunicado a todos nuestros aficionados, sin perjuicio de haber comunicado ya nuestra discrepancia con el criterio adoptado a la misma RFEF, en tanto que se está privando al Levante UD de participar en una competición oficial que, como subcampeones de la Primera RFEF Futsal Masculina, merecíamos disputar sin ningún género de dudas.