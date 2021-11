Eden Hazard estaba obligado a dar un paso al frente después de dos temporadas en las que su cotización cayó en picado, pero la llegada de Carlo Ancelotti no ha sido el punto de inflexión esperado, más bien lo contrario, ya que el extremo belga ha caído relegado a un tercer plano. Contra el Elche Mariano Díaz fue titular y Ancelotti no hizo ningún tipo de encaje para darle cabida en la alineación y salió en la segunda parte. Contra el Shakthar la situación incluso se agravó: ni un solo minuto.

Ancelotti le exige mucho más trabajo y compromiso en los entrenamientos, pero el belga nunca se ha caracterizado por ser un jugador de brega. Todo lo contrario. Su fútbol siempre ha sido creativo y exento de trabajo defensivo.

Su principal problema ha sido la acumulación de lesiones desde que fichó por la entidad madridista, ya que llegaba de cuajar grandes temporadas con el Chelsea en las que rindió a un nivel muy alto y se colocó como uno de los mejores futbolistas del planeta. Tampoco le ha ayudado la irrupción de Vinicius. El extremo brasileño le ha quitado el sitio en el once inicial.

El belga está acostumbrado a que el equipo juegue para él y potencie su fútbol, pero en el Real Madrid tiene a varios compañeros que pueden marcar las diferencias y que gustan mucho al entrenador, como Benzema o el propio Vinicius. Ancelotti no le dará oportunidades si en el campo no trabaja sin balón y no se entrega en los entrenamientos.