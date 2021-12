En uno de los peores momentos del Barça de los últimos años, Ansu Fati es uno de los pocos rayos de luz que se vislumbran en el futuro más cercano. El delantero sigue recuperándose de su lesión y está trabajando para volver a la dinámica del primer equipo aunque no se quieren correr riesgos. Es por ello que en el club tienen previsto que el regreso de Ansu se demore hasta el 2022, dentro de tres semanas, en el partido que los azulgranas jugarán el dos de enero ante el Mallorca.

Durante la tarde del jueves, el FC Barcelona difundió en sus redes sociales unas imágenes donde se podía ver a Ansu ejercitándose en uno de los campos de la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Lo hacía en solitario aunque también se dejó ver en el entrenamiento con sus compañeros, donde saludó a Xavi Hernández. Ambos mantienen una relación muy cordial aunque no han podido trabajar juntos ya que cuando el nuevo técnico aterrizó, Ansu ya estaba lesionado.

El delantero estuvo forzando la maquinaria durante los últimos días para apurar sus opciones de jugar ante el Bayern pero finalmente no llegó. Todos le recomendaban que lo mejor era prevenir pero Ansu quería ayudar a sus compañeros a lograr la clasificación para los octavos de final de la Champions League. Desgraciadamente para él no pudo jugar al no estar recuperado al cien por cien. Una vez no ha podido llegar a esa 'final', el riesgo que se correrá con su regreso será mínimo.

Así se encuentra Ansu Fati: evolución de su lesión

Su recuperación va bien y sus sensaciones son buenas. Su cuerpo responde bien a los nuevos ejercicios que se van incorporando a su rutina de entrenamientos y el plan es que aproveche este mes de diciembre para ponerse al cien por cien. A los azulgranas les quedan cuatro partidos antes del cierre del año y en ellos no se espera la presencia del delantero. Osasuna, Boca Juniors (amistoso), Elche y Sevilla sería los cuatro partidos que se perdería. En el club consideran que el regreso de Ansu es básico para el proyecto a largo plazo y no quieren arriesgar a Ansu en estos partidos. Por ello, la intención es que empiece a jugar en Mallorca el dos de enero y que a partir de allí ya vaya ganando peso dentro del equipo. Xavi ya hizo lo mismo con Dembélé y el plan ha funcionado con el francés, que ya fue titular ante el Bayern.