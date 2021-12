¡Nueva polémica en LaLiga! Otra vez con una mano y el FC Barcelona de por medio. Esta vez ha sido durante el Osasuna - Barcelona y con 1-1 en el marcador. El equipo navarro ha reclamado una mano de Busquets en la jugada anterior al contragolpe que ha supuesto el 1-2 del Barcelona.

El colegiado Martínez Munuera no ha considerado como punible el despeje de un compañero que ha golpeado en la mano de Busquets. Esto ha provocado el enfado de toda la afición de Osasuna, que no entienden porqué el gol no ha sido anulado y se ha señalado penalti contra el Barcelona.

La polémica mano de Piqué contra el Villarreal

“Es incomprensible que no se haya pitado la mano de Piqué”, indicó Fernando Roig hijo ante los micrófonos de Movistar LaLiga y sin entender cómo el colegiado del partido no acudió al VAR ni supervisado por los de la sala ni para salir de dudas. El desencadenante fue el penalti no señalado al Barcelona por una manos de Piqué en el área muy evidentes.