El Borussia Dortmund ya prepara su futuro sin Erling Haaland. El conjunto alemán no sabe lo que sucederá la próxima temporada con el jugador aunque todo apunta a que dejará el equipo. Y no hay tiempo que perder. Ya tienen pensado una lista de posibles sustitutos con un candidato principal: Luka Jovic

El delantero del Real Madrid tiene muy buen cartel en la Bundesliga. De hecho, no es la primera vez que la entidad amarilla le pretende. En verano de 2020 ya estuvieron pendientes por si finalmente se decantaba por salir del conjunto blanco, pero el serbio apostó por continuar. Si el atacante nórdico aterriza en el estadio Santiago Bernabéu el próximo curso sí tendrá que hacer las maletas y regresar a Alemania es una opción que valora positivamente.

En este sentido, Florentino parte ahora mismo con ventaja en la carrera por hacerse con Haaland. El otro rival con el compite es el Manchester City, que tiene dinero, pero no el deseo del futbolista, que prefiere poner rumbo a Madrid. Si finalmente consigue hacerse con un fichaje que no será sencillo, Jovic deberá salir sí o sí y es en este escenario donde aparece un Borussia Dortmund que no pierde de vista a un jugador serbio que tiene 24 años y que no termina de encontrar su sitio en el conjunto madridista. De hecho, este mismo mercado de invierno ya quiso hacer las maletas en busca de nuevos desafíos, pero Carlo Ancelotti, que siempre ha dejado claro que es el recambio de Benzema cuando el francés no esté, le pidió que continuase.

Más allá de poder ser un intercambio con Haaland, todo indica que esta será la última temporada de Jovic en el Real Madrid. El conjunto blanco le pondrá el cartel de transferible cuando acabe el presente curso tras dos años y medio en los que ha jugado 46 partidos y tan sólo ha sido capaz de hacer tres goles.