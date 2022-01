Manolo Reina tiene 36 años y es uno de los capitanes del Mallorca. Son muchas las temporadas que lleva siendo un fijo en los onces y su rendimiento en las temporadas de los ascensos ha sido notable, pero este curso la cosa ha cambiado. El de Villanueva del Trabuco ha perdido el puesto. Greif primero y Leo Román después le han arrebatado el marco bermellón y ahora ha llegado Sergio Rico con el cartel de presunto titular indiscutible. En este contexto, ha nacido un rumor sobre una presunta pelea de Manolo Reina con Luis García Plaza.

Ahora, con cuatro derrotas consecutivas, la tensión se siente tanto en la grada como en el vestuario, pero el guardameta niega rotundamente el rumor surgido en las islas. "La verdad que no sé dónde ni quién puede sacar esas mierdas, yo nunca he tenido una discusión con el míster en todos los años que he tenido, que ya son cuatro años y medio. He luchado mucho y seguiré luchando por este club, porque pienso y creo que está por encima de cualquier jugador. Me da igual quién juegue, siempre he intentado ayudar donde sea y eso haré hasta el último día que esté aquí, que nadie lo dude, y el que diga cosas que dé la cara y me lo diga a mí, que no se escondan", zanjó el meta.