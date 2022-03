Louis Van Gaal siempre se ha caracterizado por no morderse la lengua. Hace apenas unos días ya se pronunció con sinceridad acerca del mundial de Catar. Pues bien, ahora ha aprovechado la rueda de prensa previa al choque frente a Alemania para aconsejar a Ten Hag sobre su futuro. El actual entrenador de Ájax ha sido fuertemente vinculado con el banquillo del Manchester United. El bueno de Louis conoce ese banquillo a la perfección ya que lo acupó dos temporadas.

"Erik ten Hag es un gran entrenador y eso siempre es bueno para el Manchester United. Pero el Manchester United es un club comercial y una elección difícil para un entrenador. Será mejor que vaya a un club de fútbol", sentencia con rotundidad Van Gaal. Y añade: "Tengo contacto con él a veces, pero no le voy a aconsejar. Me llamará él mismo. Debe elegir un club de fútbol y no un club comercial".

Varios candidatos

El nombre de Ten Hag no es el único que manejan el los despachos de Old Trafford. Otros de mucho reconocimiento como Julen Lopetegui o Mauricio Pochettino también se están barajando. El periodista Fabrizio Romano informó que la reunión que Ten Hag y los representantes del United mantuvieron fue fructífera, pero no se tomó ninguna decisión definitiva.