Zlatan Ibrahimovic tiene acostumbrado al mundo del fútbol a sorprender con sus declaraciones cada vez que tiene una cámara delante. Hace unos días, en referencia a su retirada, comentaba que no se volverá a ver a un jugador como él. Ahora, ha dejado unas polémicas declaraciones en torno al Balón de Oro.

En una entrevista para el diario alemán Bild, el delantero del AC Milan ha afirmado que se trata de "un premio político en el que los jueces quieren al Mr. Perfect". El sueco cree que con la forma de ser que tiene él, nunca podría ganar el máximo galardón individual: "Si hablas mucho y dices lo que piensas, no ganarás tales premios. Es más fácil para ellos dárselo a alguien que es 'Mr Nice Guy’".

No le da importancia

Para concluir, ‘Ibra’ ha restado importancia a no conseguir el premio. "Pero para mí no cambia nada haber ganado el Balón de Oro o no. No me hace mejor o peor jugador", comentó.

Zlatan ha vuelto a hablar, esta vez para criticar al Balón de Oro, premio para al que ha estado nominado entre los 30 finalistas en numerosas ocasiones.