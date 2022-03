Si por algo se ha caracterizado la carrera de Pep Guardiola como entrenador es por el buen trato de balón que tienen sus equipos. Para que se lleve a cabo, todas las piezas deben funcionar como un engranaje perfecto...Empezando por el portero. Si por algo no se ha caracterizado la carrera de Joe Hart es por su buen juego de pies. El inglés es uno de esos porteros de vieja escuela: rápido de reflejos, experto en los mano a mano, bueno por arriba...Pero sacar la pelota nunca fue su fuerte. Al final todo parecía tener un final claro: la salida de Hart del City.

El ahora jugador del Celtic de Glasgow habló en el podcast In El acerca de su salida de Manchester y de cómo se lo comunicó Pep. "Estaba muy bien informado sobre mis antecedentes (Guardiola), muy bien informado sobre lo que hacíamos, cómo jugaba al fútbol, fue una conversación de dos horas que terminó con él diciendo 'No veo que esto funcione", afirmó Hart. El portero confesó que intentó quedarse, pero Guardiola le cerró esa puerta tras una conversación: "Yo estaba como 'está muy bien decir eso, pero nunca me han pedido que haga el tipo de cosas que sé que te gusta que hagan tus porteros, así que creo que es justo que me den la oportunidad'. Dijo 'por supuesto que se te dará la oportunidad, pero...'. Tan pronto como hay peros al final, sabes que hay una decisión".

Cuesta abajo

Tras ser descartado por Guardiola, el meta fue cedido sucesivamente al Torino y West Ham antes de concluir su contrato con el Manchester City en 2018. No encontró su mejor nivel de nuevo. Tras unas tempordas como portero suplente en el Burnley decidió irse la la liga escocesa donde ahora es titular para el Celtic.