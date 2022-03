Harry Maguire no vive el mejor momento de su carrera en absoluto. El pobre rendimiento que ha ofrecido en el Manchester United ha llevado a que incluso tenga que escuchar pitidos cuando juega para su propio país. Al más puro estilo Gerard Piqué la afición le silbó antes del partido y en muchos momentos cuando tocaba el balón.

Pese a que el partido ante Costa de Marfil se disputó en Wembley y no en Old Trafford, la hinchada siguió la tendencia de redes sociales en las que la burla hacia Maguire ha sido una constante. El capitán de los ingleses, Harry Kane, no aguantó el trato a su compañero y al final del encuentro escribió el siguiente mensaje en Twitter: “Hemos trabajado duro para reconstruir nuestros lazos con los fans de Inglaterra para que ahora oigamos a Maguire siendo abucheado antes del partido, porque no es justo”.

Declan Rice, otro de los jugadores importantes de los Three Lions, también se pronunció al respecto: “Una vergüenza total para quien haya abucheado. Harry Maguire ha estado increíble cada vez que se ha puesto la camiseta de Inglaterra. No tiene sentido lo que está pasando. Animad a vuestros jugadores. Sobre todo cuando un gran torneo está a punto de llegar”.

Bonito gesto de Henderson

El capitán del Liverpool, máximo rival del United, emitió un comunicado en sus redes sociales en apoyo a Maguire y criticando la actitud de los fans ingleses.

"No me entra en la cabeza lo que ha pasado esta noche en Wembley. Harry Maguire ha sido un coloso para Inglaterra. Sin él, los progresos realizados en los dos últimos torneos no habría sido posible. ¿Ser abucheado en su estadio estadio, sin ninguna razón? ¿En qué nos hemos convertido? Lo que pasó esta noche estuvo mal. Como alguien que quiere ganar con Inglaterra, me siento afortunado de compartir un vestuario con él. Todos sentimos lo mismo", escribió Jordan Henderson.