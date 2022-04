Isco ha sido protagonista en la previa del Real Madrid-Chelsea... pero no por lo deportivo. De hecho, no está convocado para el encuentro de vuelta de los cuartos de final. El centrocampista del conjunto blanco desmintió con un potente 'zasca' a un aficionado que sugería que estaba filtrando información a los medios de comunicación.

La polémica se desató cuando la cuenta 'Madrid Zone' publicó en Twitter que el Madrid había anunciado su once dos horas antes del duelo porque Ancelotti sabe que hay un topo en el vestuario que filtra las alineaciones a una conocida emisora de radio. En respuesta a esa información, un usuario respondió que era Isco el culpable de los presuntos contactos con la prensa.

Una respuesta demoledora

El jugador del Madrid no dudó en ser tajante para desmentir la acusación del aficionado. "Isco no es, ya que no estoy convocado y no he asistido a la charla técnica, ¡a mandar hate a otro lado! ¡Tristes!", escribrió en la red social a menos de una hora del duelo frente al Chelsea.