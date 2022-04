Kylian Mbappé no llega solo al Real Madrid. Desde Francia aseguran que Florentino tiene en marcha una doble operación por 65 millones más para acabar firmando también a un joven francés. El objetivo prioritario del conjunto blanco para el próximo proyecto sigue siendo el delantero del PSG. El francés acaba su contrato el 30 de junio pero Nasser Al-Khelaïfi sigue haciendo lo imposible para convencer al jugador que lo mejor para su futuro es seguir en París, donde sería el mejor pagado con diferencia y tendría un equipo a su altura, pero Florentino Pérez va por el mismo camino.

Pero el atacante no es el único fichaje que quiere hacer el Real Madrid. El presidente blanco también trabaja para reforzar otras posiciones de la plantilla. La posición de mediocentro es una de las asignaturas pendientes: Casemiro es el único en esa posición, puesto que Camavinga o Fede Valverde se sienten más cómodos como interiores, siendo así los primeros recambios de Kroos y Modric. Uno de los nombres que suenan con más fuerza en ese sentido, tal y cómo aseguran desde Francia, es otro joven francés, Aurélien Tchouaméni. El mediocentro del Mónaco se ha consolidado como uno de los mejores jugadores de la liga francesa.

El Madrid se ha postulado como un candidato serio a ficharlo, junto a grandes potencias como el PSG o varios equipos de la Premier League, y parece que Tchouaméni ya ha tomado su decisión. El medio galo Le10Sport asegura que pese a los intentos de los parisinos y e los ingleses, el deseo del mediocentro es seguir con su carrera en el Santiago Bernabéu.

Así está la operación

Para firmar a Tchouaméni hay una fecha clave: el 30 de junio. Si se acabara cerrando su incorporación, no es una operación barata para las arcas del Real Madrid, que ante el interés de clubes con tanto músculo económico podría tener que gastarse hasta 65 millones por él. hay una fecha clave, el 30 de junio, ya que esa es la fecha límite que tiene para decidirse. Ante el interés de clubes importantes a nivel económico, se habla de una cifra de la operación de hasta 65 millones por él. El jugador tiene contrato con el Mónaco hasta 2024, por lo que esperar a que agote su contrato no es una opción, y Florentino sabe que si no los paga él hay varios interesados a hacer ese mismo desembolso.

Con Tchouaméni el Madrid se asegura a un jugador de nivel para el presente y futuro, y visto que Casemiro acaba de superar la treintena, todavía puede tener algunos años de buen fútbol, lo que ayudaría a Tchouaméni a aprender de él, con un rol de menos protagonismo al inicio.