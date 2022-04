La vida de Sergio Ramos ha dado muchas vueltas en el último año, hasta el punto de que se plantea seriamente, 365 días después, si su salida del Real Madrid fue lo más beneficioso para su trayectoria deportiva en vez que aceptar la oferta de renovación de Florentino Pérez. Su llegada a París lo único que le ha proporcionado ha sido dinero, ya que su estatus como futbolista ha descendido según fue transcurriendo su temporada en el PSG. De hecho, añora su vida en Madrid.

“Al principio fue dura la adaptación, eran muchos años en otro club, donde tenías todo controlado, el club, la casa, el colegio de los niños. No fue tan fácil llegar a una ciudad tan espectacular como París, nos costó encontrar casa. Mi familia ha renunciado a su vida para vivir la mía”, lamentó Sergio Ramos en unas declaraciones reflejadas en el medio Defensa Central, que se hace eco de la noticia.

Sin embargo, Sergio Ramos confesó que, a veces, hay momentos en los que hay que dar un giro a la rutina y al día a día para valorar lo que tienes. Pese a ello, la nostalgia que siente por el Madrid y por la ciudad no la ha suplantado con minutos en el verde, ya que ha disputado 663 minutos entre las tres competiciones. “Es bueno cambiar para valorar lo que has vivido y lo que no conoces. Tienes un análisis más amplio”, reconoce consciente que no puede comparar una etapa con la otra. De hecho, una de sus noches más duras de su carrera fue cuando el PSG cayó eliminado a manos del su ex equipo y en el Bernabéu. Momento que le hizo reflexionar a Ramos.