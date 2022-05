Monchi es uno de los grandes artífices del éxito del Sevilla. El director deportivo aprovechó para hacer un repaso de la situación del club desde la caseta de la Peña Sevillista Macarena en el tradicional almuerzo del club.

El Sevilla jugará en Europa la próxima temporada, pero aún no es seguro en qué competición lo hará. Están terceros a dos puntos del Barça y tienen un colchón de seis puntos de diferencia con el Betis, quinto clasificado.

Objetivo Champions

La prioridad del Sevilla es entrar en la máxima competición europea, y para ello, los jugadores no pueden repetir el mal partido que hicieron ante el Cádiz. "La gente sabe lo que hay en juego, estamos cerca del objetivo y hay que apretar los dientes para clasificarnos para la Champions y a partir de ahí, mirar arriba", explicó Monchi.

"Firmo cualquier puesto de Champions, cuanto más arriba mejor, pero no hay que menospreciar lo que se consigue. La exigencia es buena, pero hay que valorar las cosas. No se puede analizar la temporada sin valorar todo lo que ha pasado. Y a pesar de eso, llevamos 29 o 30 jornadas en puestos de Champions, creo que vamos a clasificarnos, que no será fácil, nos tocará sufrir".

Monchi señaló que está siendo la temporada "más complicada" que ha vivido como director deportivo: "Estamos hablando de la Champions, que tenemos al Barcelona a dos puntos, le llevamos seis al quinto, ocho al sexto y el equipo ha respondido. Todo se puede matizar, pero tenemos que ir todos en la misma dirección y apretar los dientes".