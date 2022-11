Zlatan Ibrahimovic sigue recuperándose de la lesión de ligamento cruzado de la rodilla izquierda que sufrió en mayo y debería estar de vuelta en los terrenos de juego a principios de 2023, justo después del Mundial. El jugador sueco habló en la televisión francesa sobre la actualidad del fútbol y aprovechó para mandar un dardo a Guardiola y a Mbappé.

Sobre el jugador francés, Ibra le alabó como futbolista pero criticó su decisión de quedarse en el club parisino: "¿Si Mbappé hizo bien en quedarse en París? ¿Para quién? ¿Para él? No. Para EL PSG tal vez sí. Se puso en el puesto que más le importa al club y el club le dio las llaves de todo".

Sin embargo, el sueco solo tuvo buenas palabras para Haaland: "Me gusta mucho, es un jugador muy inteligente, no hace cosas que no están dentro su alcance. No baja a jugar el balón, espera frente a la portería y marca. Me recuerda a jugadores como Inzaghi, Trezeguet y Vieri. De hecho, es una nueva versión de los tres".

Cuando le preguntaron sobre Guardiola y si este podía hacer crecer al delantero noruego en el City, Ibra no dudó en pegarle un palo: ¿Si Guardiola podrá mejorarlo? Depende del ego que tenga. Si se deja hacer más grande que él o no. No me lo permitió a mí ni a los demás".

Ibra y Guardiola, una tensa relación desde hace años

Ibrahimovic no le guarda mucho cariño a Guardiola, y es que ambos coincidieron en Barcelona y su relación no fue del todo buena. El delantero sueco llegó al club azulgrana en el verano de 2009 y tan solo un año después se fue cedido al Milan a petición de Pep Guardiola.