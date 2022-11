Pep Guardiola, entrenador en el Manchester City, ha declarado en el juicio contra Benjamin Mendy, acusado de siete violaciones, una agresión sexual y un intento de violación. "Me pidió Mendy que viniera con todos ustedes y por eso estoy aquí", arrancó a decir el de Sampedor.

El técnico se ciñó a analizar la faceta profesional del lateral, cuyo fichaje generó "muchas expectativas" en la entidad, pues era "un jugador excepcional". De hecho, la describió como "un tipo muy bueno" que caía bien a sus compañeros: "Le gusta divertirse y hacer que la gente se divierta. Es difícil encontrar a alguien en el vestuario que hable mal de él".

"Controlo a mis jugadores en los entrenamientos, no sé qué hacen en su vida privada"

Sobre la faceta extradeportiva, Guardiola afirmó que está pendiente de los suyos mientras trabajan con él, pero no fuera de los campos de fútbol: "Controlo a mis jugadores en los entrenamientos. No los sigo en las redes sociales y no sé lo que hacen en su vida privada. Yo no soy su padre".

Sobre el primer escándalo que salpicó a Mendy, las fiestas ilegales durante el confinamiento, declaró que "no estaba contento". Ahora el futbolista se enfrenta a, en el peor de los casos para él, una posible cadena perpetua.