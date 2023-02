El técnico del PSG, Galtier, y Neymar Jr. han prestado declaración a los medios en la previa del determinante duelo de mañana en el Parque de los Príncipes, ante el Bayern de Múnich. La principal duda que sobrevolaba la sala de prensa era sobre el estado de Kylian Mbappé y si, finalmente, podrá ser de la partida en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones.

El entrenador quiso dejar claro desde un primer momento que la presencia del francés en la convocatoria no atendía a ninguna estrategia: "Si estará en el once no es seguro aún. Mañana por la mañana lo veremos. Hablaremos también con los médicos. Kylian ha hecho un trabajo increíble para estar en la lista. No estará en el banquillo para dar miedo. Si está en el banco es para jugar", aclaró Christophe Galtier.

Además, el preparador francés también fue cuestionado por el mal momento que atraviesa el equipo, después de caer en Copa y perder en Liga en la última semana: "En estos momentos hay que mantener la calma, aunque hay que sacar también la frustración". Asimismo, el técnico asumió las críticas e incluso dijo que las entendía, pero se mostró tranquilo y confiado porque, tal y como afirmó a la prensa, sus jugadores "se crecen y dan el máximo en estos partidos".

Neymar, confiado

El delantero brasileño también dio la cara en medio de la crisis de resultados en la que se encuentra el club parisino. 'Ney' aceptó que no le encuentra explicación a la situación en la que se encuentran, pero quiso rebajar la tensión: "Siempre pasa en todos los clubes cuando no hay resultados. Debemos estar unidos. Esto nos tiene que hacer ver que hay que reaccionar, sabemos que hay algunos fallos pero queremos mejorar y buscamos la mejor versión del PSG".

Sobre la situación de Mbappé, desveló que el francés le había dicho que "se encontraba bien" y que espera que dispute el partido de ida ante los bávaros porque para el equipo "es clave, un crack", por lo que el '10' espera que pueda jugar algunos minutos.

De esta manera finalizó la última rueda de prensa del París Saint-Germain antes del partido que disputaran mañana los franceses contra el Bayern de Múnich. Con la única duda de Mbappé, se espera que Galtier ponga en juego su mejor once, incluyendo a Messi y Verratti que también eran duda, en lo que será el primer gran partido de la fase final de la Champions League.