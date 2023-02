El PSG ha hecho oficial la noticia de la que el mundo del futbol estaba pendiente. Después de las molestias que arrastraban tanto Leo Messi como Kylian Mbappé, los parisinos se temían lo peor, debido al inminente duelo que deben afrontar, ante el Bayern de Múnich, para mantenerse en la Champions League. Sin embargo, las dos dudas se han resuelto de la mejor manera. De este modo, el francés y el argentino forman parte de la convocatoria que, hoy mismo, han publicado los canales oficiales del club.

Los convocados para el partido ante @FCBayernES por la ida de los octavos de final de la @LigadeCampeones. 🔜 🏆 pic.twitter.com/vNVEkYGGGc — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) 13 de febrero de 2023

En cuanto al ex jugador del Mónaco, a pesar de haber entrado en la lista, llega muy justo de preparación tras lesionarse el pasado 1 de febrero ante el Montpellier. 'La tortuga' tuvo que retirarse después de sentir unas molestias en el bíceps femoral izquierdo.

Desde aquel día, Kylian no ha vuelto a disputar ningún partido y no volvió a los entrenamientos junto con el resto de sus compañeros hasta el pasado domingo, cuando pudo completar una parte de la sesión al ritmo del grupo. Con todo ello, su entrenador, Galtier, ha considerado que debía estar entre los 22 convocados para el decisivo duelo de mañana, aunque habrá que esperar para ver si, finalmente, forma parte también del once inicial.

Menos dudas revestía el caso del actual campeón del mundo. Leo se retiró del partido frente al Marsella en Copa, hace menos de una semana, y fue baja en el partido de la Ligue 1 de este fin de semana. Sin embargo, lo del argentino parece que se ha quedado en unas molestias, por lo que se decidió que no forzara más hasta el partido de ida ante los alemanes. Al igual que Mbappé, el '30' del PSG ha completado el entrenamiento de hoy lunes junto con el resto de sus compañeros.

Así pues, Galtier, que también cuenta con Neymar, tendrá a su disposición a su tridente de gala para recibir al Bayern de Múnich, en lo que promete ser el primer choque de trenes de esta Liga de Campeones.

Pocas bajas en ambos equipos

Otra duda que existía en los parisinos era si Verratti llegaría a tiempo. Finalmente, el italiano también se ha recuperado y ha entrado en la convocatoria. Por tanto, Galtier tan sólo contará con las bajas ya conocidas de Renato Sanches y Mukiele.

Por parte de los alemanes, los de Naggelsman viajan ya a París sin ninguna sorpresa entre los hombres integrantes de la expedición. Neuer, Mané o Lucas Hernández son las bajas más importantes del conjunto bávaro. El senegalés ha comenzado a entrenar con balón y apura sus opciones para estar en la vuelta, mientras que el portero y el defensa no volverán hasta final de temporada.