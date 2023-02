Sin lugar a dudas uno de los nombres de la semana es el de José María Enríquez Negreira. El ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) recibió importantes pagos del FC Barcelona entre 2016 y 2018 por un supuesto asesoramiento técnico arbitral a través de informes y vídeos de cada colegiado.

El escándalo sobre este asunto es mayúsculo, no solo a nivel nacional, sino que ya ha traspasado las fronteras del fútbol español. Poco a poco se van conociendo más detalles de esa exclusiva del programa Què T'hi Jugues y a la que ha ido añadiendo nueva información El Mundo.

Ahora OKDiario recupera un polémica entrevista de Enríquez Negreira en la previa de un derbi entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid en 2018, año en el que dejó de recibir pagos del Barcelona y cuando abandonó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) tras las elecciones a la presidencia.

El ex vicepresidente del CTA comentaba en esa entrevista a Radio Marca sin ningún pudor sobre su preferencia por equipos catalanes: “Ahora soy de los tres catalanes porque como catalán quiero que ganen los míos. Ahora, eso no quita que si ganan de regalo o mal hecho, diga ‘ey esto no está bien, esto está mal’. Lo lógico es que soy catalán, no voy a arrepentirme de ello, faltaría más, pero eso no quita que quiera que ganen. Pero cuidado, el otro día vi un partido del Barça, merecía perder y perdió. Si juega muy mal, pues que juegue mejor».

«Alguna ha habido, alguna ha habido… pero se ha zanjado enseguida. No le hablo de un equipo, le hablo de gente ajena al equipo. Fue una vez y no entraron a mi vestuario. Es que en mi vestuario no entraba nadie», reconoce más tarde sobre tuvo alguna proposición de amaños.

Unas palabras que llaman la atención años después y tras destaparse el escándalo arbitra del FC Barcelona con Enríquez Negreira.