Otro árbitro de la época de Enríquez Negreira ha salido al paso del escándalo del pago millonario del FC Barcelona al que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) entre 2016 y 2018 por un supuesto asesoramiento técnico arbitral a través de informes y vídeos de cada colegiado.

En esta ocasión ha sido Alfonso Pérez Burrull el que ha salido a dar su versión del arbitraje en España tras las declaraciones de otros como Andújar Oliver o Rafa Guerrero.

El ex árbitro de LaLiga se retiró en 2010 y durante su etapa como profesional también coincidió con el hijo de Enríquez Negreira.

«El hecho en sí, yo sí recuerdo que el hijo de Enríquez en su día, yo creo que fue mi última temporada, apareció por allí a vendernos la moto del coaching y sí recuerdo de ser todos muy escépticos. Eso es lo que yo recuerdo de esa época, porque yo luego no estuve después, acabé en 2011», reconoce Pérez Burrull.

El ex colegiado también asegura que recibió una reprimenda por no asistir a los cursos que daba el hijo del ex vicepresidente: «Cuando vino a hacer el curso de coaching, a mí me echó la bronca el presidente, porque me dijo que tenía que haber estado, pero me cogió muy mayor para que me vendieran la moto».

Por último el cántabro se ha referido a las altas cantidades pagadas por el Barcelona al ex mandatario del CTA: «Veo las cantidades y no lo entiendo, no entiendo cómo puede hacerse esto. Estamos hablando de cantidades muy grandes de conceptos que a mí se me escapan. Ellos te querían vender un producto de coaching arbitral, nada que ver con otra cosa».