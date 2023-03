El Tribunal Federal de Apelaciones ha considerado el recurso presentado por la Roma, por lo que José Mourinho, por el momento, no será sancionado. El técnico portugués fue expulsado durante la derrota que sufrió su equipo ante la Cremonese por protestar de forma vehemente al cuarto árbitro, por lo que, en un principio, se le impuso una sanción de dos partidos y 10.000 euros de multa.

Sin embargo, el juez deportivo ha decidido suspender, momentáneamente, los dos partidos de sanción, hasta que se tome una decisión al respecto. De este modo, la Roma finalmente podrá contar con las indicaciones del portugués desde el banquillo para el partido ante la Juventus.

Expulsión polémica

La decisión definitiva se ha pospuesto debido a lo controvertido de la expulsión, ya que tras ver la tarjeta roja, el técnico 'enloqueció' y protestó de forma muy airada. Tal y como explicó Mourinho tras el partido, fue la actitud del cuarto árbitro la que le hizo indignarse de esta forma: "Tengo que saber si puedo hacer algo desde el punto de vista legal, porque el árbitro me expulsa porque el cuarto árbitro le ha dicho que lo haga. Lamentablemente el cuarto no ha tenido la honestidad de decirle a su compañero lo que me ha dicho, el modo en el que me lo ha dicho y el modo en el que me ha tratado, que obviamente ha generado mi reacción", afirmó el preparador luso muy contrariado y enfadado por la forma en la que el colegiado se dirigió a él. De hecho, también añadió que, probablemente, era "la primera vez que un árbitro se le dirigía así".

Con todo, la Roma afronta un encuentro decisivo ante la 'Vecchia Signora' por los puestos europeos. Mientras que los romanos pelean por meterse en la zona Champions, el conjunto turinés no puede dejarse muchos más puntos si quiere jugar en Europa la temporada que viene, debido a la sanción de 15 puntos que les impusieron por el 'Caso Plusvalías'.