El delantero portugués Gonçalo Guedes, actualmente en el Benfica cedido por el Wolverhampton, se someterá a una intervención quirúrgica por una lesión en la rodilla izquierda, informó hoy el club lisboeta en un comunicado.

En la nota, compartida en su página web, el Benfica sólo avanza que la intervención quirúrgica será "en los próximos días" y no menciona cuándo el ex del Valencia volverá a los terrenos de juego. Guedes, de 29 años, se lesionó en un partido de la Liga portuguesa disputado el 25 de febrero y no ha vuelto a jugar desde entonces.

El entrenador de las "águilas", Roger Schmidt, lo convocó el martes para el duelo de octavos de final de la Liga de Campeones contra el Brujas, pero no salió del banquillo en la victoria por 5-1. Gonçalo Guedes regresó en enero al Benfica, su club de formación, cedido por el Wolverhampton inglés, donde perdió protagonismo con la llegada del técnico español Julen Lopetegui.

Su impacto en Lisboa fue inmediato, con dos goles y una asistencia en siete partidos. El internacional portugués se perderá por tanto el próximo partido del Benfica, líder del campeonato, que visitará el domingo al Marítimo.