El Real Betis ha conseguido la suspensión cautelar de la sanción a Sergio Canales. El Juzgado ha admitido esta medida hasta que se pronuncie definitivamente el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD).

Canales fue sancionado después de sus palabras sobre el arbitraje de Mateu Lahoz tras un duelo del Betis contra el Valladolid: "Tenía muy claro que no iba a dirigirme a él. Soy el capitán y tengo que hablar con el árbitro y hoy no lo iba a hacer, no correspondía. He intentado evitar cualquier conversación. Creo que, esa vez, esa expulsión, desde mi punto de vista, la tenía premeditada...". El Comité de Competición decidió sancionar al cántabro por "exceder los límites de la sana y legítima crítica que ampara el derecho a la libertad de expresión. La atribución de la premeditación al colegiado cuestiona de manera evidente su imparcialidad y honradez al imputarle una suerte de actitud fraudulenta al adoptar la decisión" con la misma pena que meses antes a José Gayà: cuatro partidos.

Así lo ha anunciado el conjunto verdiblanco a través de su cuenta de Twitter: "El Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo Número 4 concede la suspensión cautelar de la sanción a @SergioCanales hasta el fallo definitivo del TAD".