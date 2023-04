El delantero del FC Barcelona, Robert Lewandowski, estuvo presente en la presentación de la 18ª edición del libro 'Relatos Solidarios del Deporte', del que será padrino este año. Así pues, también ha comparecido ante los medios y ha respondido a las preguntas de los periodistas.

En medio de la mala dinámica que está atravesando el conjunto azulgrana, podría esperarse que la mayoría de las preguntas girasen en torno a esta situación. Sin embargo, la posible vuelta de Messi a la Ciudad Condal ha vuelto a copar gran parte del acto.

En esta ocasión, el polaco sí ha querido mojarse: "Ya lo he respondido, pero para mí, Messi siempre será parte del Barça. Si vuelve, no solo para los fans, sino también para los jugadores, sería impresionante".

Además, el máximo goleador de los catalanes esta temporada, también ha expresado su deseo de jugar junto al astro argentino, dado que todavía no han podido coincidir: "No sé qué va a pasar, no soy la persona a quien preguntarle, pero espero que podamos jugar juntos la próxima temporada, necesitamos a este tipo de jugadores, seguro", afirmaba Robert Lewandowski en el acto de presentación del libro.

El 'plan Messi' del Barça

De esta forma, el '9' blaugrana echa más leña al fuego y aviva todavía más los rumores que sitúan a Messi jugando de nuevo en el Spotify Camp Nou. En cuanto a las opciones reales de que esto suceda, la directiva 'culé' con Mateu Alemany a la cabeza, ya ha diseñado un plan para que el vigente Balón de Oro vuelva a Barcelona.

Para ello, es clave que la relación entre Leo y el PSG se rompa de forma definitiva y que prefiera volver al Barça aceptando unas cifras muy inferiores a las que le están ofreciendo desde Arabia. A priori, la operación parece complicada, pero si Messi realmente quiere volver, hay opciones de que se produzca.

Lewandowski habla sobre la temporada

Asimismo, el ex del Bayern también ha sido cuestionado acerca del balance que hace de su primer curso como futbolista del FC Barcelona. Para el conjunto dirigido por Xavi Hernández, la temporada está prácticamente finiquitada, con la única duda de saber cuándo se cantará el alirón y podrán celebrar la consecución de LaLiga de forma oficial: "En la primera temporada, quizás no podamos estar perfectos cada partido. Hay muchos jugadores nuevos, hemos tenido mala suerte con las lesiones, sobre todo en los partidos más importantes, como la Champions o ante el Madrid en la Copa. Eso lo hace más difícil todo", señalaba Lewandowski.

De este modo, Robert achacaba los fracasos de este año en Copa, Champions y Europa League a la mala suerte y las lesiones. Además, también quiso emplazar a la hinchada 'culé' a esperar los resultados del curso que viene que "seguro será mucho mejor".

Por tanto, el delantero polaco del FC Barcelona se muestra ilusionado y confiado de optar a objetivos más ambiciosos a partir de la temporada que viene, cuando todo el nuevo proyecto de Xavi haya conseguido una mayor estabilidad.