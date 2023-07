Gennaro Gattuso ha valorado de forma positiva en unas declaraciones al diario Corriere dello Sport el fichaje de Yunus Musah por el AC Milan. El entrenador italiano destacó que la clave es esperar: "Me recuerda a los primeros pasos de Frank Kessie. Es un chico decente y que luego tiene una gran fuerza en las piernas. Mi consejo es este: hay que esperarle. Lo considero un gran fichaje". Aunque todavía no hay un acuerdo formal, el norteamericano y el equipo "Rossoneri" han apalabrado el contrato para las próximas cuatro temporadas, por el cual el Valencia CF espera obtener unos 25 millones de euros.

El centrocampista de 20 años tiene contrato con el Valencia hasta junio de 2026, pero todo apunta que la salida del jugador será uno de los activos del club durante el mercado de fichajes. Con la marcha de Sandro Tonali al NewCastle por un pago de 80 millones de euros, el Milan se ve envuelto en una situación económica suficiente como para efectuar el fichaje de Yunus Musah. De hecho, junto con el cierre del futbolista Loftus-Cheek, del Chelsea, por 15 millones y Yunus Musah, el equipo italiano reconstruiría el medio del campo tras la venta de Tonali.

La situación de Musah

Con Gattuso al frente del equipo Musah destacó durante la primera etapa de la temporada con una nueva demarcación: un perfil centrado, lejos de la banda. El exentrenador del Valencia CF apostó por el centrocampista norteamericano durante los cinco meses en los que coincidieron y el jugador respondió con actuaciones positivas. Con este esquema nuevo parecía que iba a ser la temporada de Yunus Musah, debido a su gran potencia, aceleración y su capacidad de conducción. Así pues, el de 20 años pasó a ser un intocable para el italiano, el cual continúa avalando las condiciones del futbolista.

Sin embargo, con la llegada del 'Pipo' Baraja al equipo valenciano el estadounidense perdió el protagonismo y pasó a estar en el banquillo a cambio del canterano Diego López, quien ha destacado de manera positiva en los últimos partidos del conjunto blanquinegro. A pesar de ello, el futbolista mantiene su marca internacional por su juventud y las buenas sensaciones que dejó en el Mundial, lo que lo convierte en un atractivo en el mercado de Estados Unidos.

Pero su rendimiento no ha sido la única decepción que se ha llevado la afición valencianista, sino que sus últimas declaraciones a 'The Guardian' en las que no defendió a Mestalla frente al 'caso Vinicius' ha acabado con la paciencia del valencianismo. Ahora su futuro estará en manos del acuerdo entre el Valencia CF y el AC Milan, quien estaría dispuesto a ofrecer 20 millones de euros por el centrocampista neoyorkino.