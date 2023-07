El Atlético de Madrid ha vuelto a los entrenamientos y, entre ellos, Joao Félix. El primer día del colchonero ha finalizado con una conversación tensa con el director deportivo del club, Andrea Berta. Según ha informado MARCA, en la charla se veía al jugador hacer diferentes aspavientos que evidenciaban su motivación para marcharse en la próxima temporada.

En los últimos días ha habido noticias de que el mediapunta portugués quiere salir del equipo tras volver de su cesión con el Chelsea en La Premier. Todo apunta a que Luis Enrique quiere al jugador y parece ser que el PSG y el Atlético de Madrid podrían llegar a un acuerdo económico.

El portugués está citado para jugar la pretemporada con los colchoneros, pero es probable que Simeone no cuente con él en el once del equipo. Además, las revoluciones del jugador se aceleraron al conocer que el dorsal número '7' lo llevaría Griezmann y no él.

El club colchonero pagó por él 120 millones de euros y estaría dispuesto a aceptar una oferta cercana a los 100 millones de euros. El PSG es el único que se posiciona como capaz de pagar esas cantidades para fichar a Joao. Por su parte, Luis Enrique confía en el mediapunta portugués y le gustaría reforzar el ataque con el por ahora jugador del Atlético de Madrid.