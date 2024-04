Bryan Zaragoza: "Me veo la temporada que viene en el Bayern"

El jugador del Bayern de Múnich, Bryan Zaragoza, ha tenido una complicada adaptación al club desde que llegó. De hecho, tan solo ha jugado tres partidos en la Bundesliga y tampoco disputó el partido frente al Arsenal en los cuartos de final de la Champions League.

Desde su aterrizaje en Alemania, surgieron diferentes noticias y dudas sobre su permanencia en el equipo, ya que no se le veía adaptado. Sin embargo, el extremo izquierdo desmintió en una entrevista a la Agencia EFE y el diario As que se vaya a ir del Bayern: "Muchas noticias no son ciertas".

El futbolista aseguró que al principio fue "duro", pero que está "adaptado en el equipo" y que, poco a poco, intentará conseguir oportunidades en el terreno de juego. Además, Zaragoza también insistió en que el año que viene se ve jugando con el Bayern, porque "para eso firmé cinco años y medio".

El extremo izquierdo aseguró que para él era un "privilegio" estar en un equipo como el del Bayern de Múnich y, que, "es una pena no poder jugar". No obstante, indicó que tratará de trabajar día a día, "aprender el idioma" y adaptarse cuanto antes para poder disfrutar en partidos y competiciones como es la eliminatoria europea.