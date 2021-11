Tirar la toalla no es una opción y por eso el Levante UD continúa con su preparación para el próximo encuentro de LaLiga. El rival será el Deportivo Alavés, equipo que tan solo está dos posiciones por encima en la clasificación y que superan a los granotas por un total de cuatro puntos. Los vitorianos vienen enrachados tras dos victorias y un empate seguidos. Igualmente son un rival al que se le puede y se le debe ganar y más con las buenas noticias que acoge el Levante en esta semana.

Y es que han vuelto con el equipo Melero, Radoja y Mustafi. El último en incorporarse a los entrenamientos fue el central alemán. El internacional con Alemania tuvo que ser sustituido en el partido contra el Sevilla FC tras sufrir una rotura muscular en el abductor que no permitió estar con el Levante contra el Atlético de Madrid y el Granada.

De esta manera, solo quedan dos jugadores en la enfermería, lo que supone una muy buena noticia. Por otra parte, Roger Martí y Postigo son los futbolistas que no podrán estar este sábado contra el Alavés. El primero sigue sin recuperarse de su fascitis plantar y no volverá como mínimo hasta después del parón.

Por otra parte, el central sigue todavía con sus problemas musculares y no podrá jugar. Pese a eso el capitán ha trasladado su voluntad de acompañar al equipo a Vitoria para hacer más fuerte la piña. Y es que a pesar de que estamos en el comienzo de la liga, es cierto que estamos ante uno de los partidos más importantes de la temporada para el Levante.

La victoria es clave y puede ser el impulso que necesita el equipo de Javi Pereira para comenzar a sumar puntos y salir de los puestos de descenso. Por eso, pese a que no estará disponible para jugar en el centro de la zaga, la intención de Postigo es la de estar junto al equipo para darle fuerza para conseguir la primera victoria.

Y todo se vuelve más importante cuando te das cuenta de que eres el único equipo de Primera división que aún no ha conseguido ganar en las primeras 12 jornadas. Además, a pesar de que llevarse los tres puntos no significaría salir de los puestos de abajo, sí que serviría para dar una motivación extra a un equipo que si no puntúa podría decaer en el mismo parón de selecciones.

Volviendo al partido, ya hemos podido comprobar que Pereira tiene ganas de probar distintas cosas sobre el terreno de juego hasta que dé con la tecla. Contra el Granada no dio con el dibujo adecuado en el que puso tres atrás y Franquesa y De Frutos como carrileros.

Por eso, lo más seguro es que está idea la deje apartada por el momento y recupere un 4-2-2 o 4-3-3. Al final también dependerá del estado físico de los jugadores, ya que algunos vuelven de lesión u otros como Clerc que están al límite.

Tras la derrota y la mala imagen contra el Granada, los entrenamientos de esta semana se han enfocado a corregir errores. El trabajo mental y psicológico para superar la mala racha está teniendo también una importancia vital.

De hecho, no ha habido ningún análisis en grupo de lo ocurrido contra el Granada, sino que el cuerpo técnico ha mantenido charlas individualizadas con determinados jugadores para tratar de subsanar los errores cometidos en los partidos anteriores. Desde el club se ha enviado también un mensaje de respaldo en un momento muy comprometido.

Convocatoria de Bardhi

Enis Bardhi ha sido convocado por la Selección de Macedonia del Norte para disputar dos encuentros clasificatorios para la Copa del Mundo 2022 después de que el granota se perdiese los últimos dos partidos por lesión. El combinado macedonio se tendrá que medir a Armenia el 11 de noviembre y a Islandia el 14 de noviembre.

Bardhi es clave en el sistema de Macedonia del Norte, país que se encuentra tercero de su grupo empatado a puntos con el cuarto, Armenia, contra el que se tiene que medir. Por otra parte, Alemania está primera nueve puntos, mientras que Rumania está segunda a un solo punto, por lo que la segunda posición aún es posible si los rumanos pinchan y si los macedonios puntúan en sus dos encuentros.

El partido contra Armenia es clave, ya que ganar significaría coger un poco de aire y les dejaría sin opciones. Y aunque los de Bardhi no tengan opción de entrar directos a la Copa del Mundo, quedar segundos significaría entrar en la repesca.