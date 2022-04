La baja de Jorge de Frutos supuso un jarro de agua fría para un Levante que necesita de sus mejores futbolistas para estar el próximo curso en la élite del fútbol español. El '18' cayó lesionado ante el Espanyol y, pese a que las primeras exploraciones trasladaron optimismo, el parte médico posterior confirmó el peor de los presagios: lesión en el ligamento lisfranc del pie derecho y adiós a la temporada. Pese a que su deseo sea el de volver a estar disponible antes de que la campaña 21/22 baje su persiana, Alessio Lisci no tiene tan claro que pueda contar con él.

"Ha sido operado, ha ido muy bien y por lo que pensamos la temporada ha acabado. Los tiempos de recuperación irán a final de temporada", dijo un técnico italiano que se deshizo en elogios ante el futbolista, al igual que evitó lamentaciones y se limitó a confiar en los que tiene a su disposición. "Jorge De Frutos es un jugador de otro nivel. Desde que sigo al Levante es de lo mejor que ha pasado por aquí, pero somos muchos y somos muy buenos. Hay que pelear", comentó.

De cara al encuentro ante el Villarreal, Alessio Lisci tiene a 23 futbolistas disponibles. No recupera a ningún lesionado, pero tendrá a su disposición a los que estuvieron con sus selecciones durante este parón. "Tenemos a Dani, Soldado y a Clerc y a Óscar Duarte. De los que han vuelto, Nikola Vukcevic y Martín Cáceres están bien. Enis Bardhi ha tenido una carga de minutos y emocional. Pero los tres están bien", habló un transalpino que no teme al cuadro de Unai Emery. "Es un equipo muy bueno. Viene de dos derrotas fuera de casa pero han sido partidos donde han merecido más. Hay que incomodarles y que no hagan un partido como el de la ida. Pudieron dominar y gestionar sus momentos. No hay que dejarles pensar", analizó.