Una decisión fundamental para el futuro más inmediato del Levante UD está al caer. Una semana después de la finalización de una temporada aciaga, la carrera por el ascenso ya está en marcha. Para cumplir el objetivo de volver a la élite es necesario dar con la tecla en la elección del entrenador y Felipe Miñambres, director deportivo de la entidad, está manos a la obra barajando muchas opciones. Ahora mismo Vicente Moreno, recientemente destituido de su cargo en el Espanyol, y Míchel Sánchez, actual técnico del Girona, están en la pole. Ambos vienen respaldados por dos ascensos conquistados en las últimas temporadas.

Este domingo es el último día de la temporada para todos los equipos de Segunda a excepción de los cuatro que disputarán el play off de ascenso. Es decir, todos los entrenadores de la categoría menos cuatro habrán finalizado su labor de este curso y podrán centrarse ya en su futuro. El Levante descartará a dos rivales por el ascenso de entre Almería, Eibar y Valladolid: dos de ellos se ganarán en la noche de este domingo una plaza en Primera. También deberá prestar atención a lo que haga el Girona de Míchel, que actualmente es quinto pero podría quedarse fuera de la promoción si pierde contra el Burgos y sus rivales cumplen.

Vicente Moreno puede ‘volver’

Si termina siendo el elegido, el técnico de Massanassa viviría una segunda etapa en el Levante. Años atrás pasó por las categorías inferiores del equipo y en más de una ocasión ha manifestado que le tiene cariño al club. Ahora podría embarcarse de nuevo en él para perseguir un reto importante.

El currículum del técnico es impresionante, pues suma dos grandes éxitos en sus dos últimas temporadas en la categoría de plata al frente del Mallorca, al que ascendió en dos temporadas seguidas desde Segunda B hasta Primera, y del Espanyol, al que devolvió a la élite con autoridad el curso pasado. En anteriores etapas también logró buenos resultados con el Xerez y el Nàstic de Tarragona. Su trayectoria gusta mucho y podría pelear en Orriols por un tercer ascenso consecutivo a la máxima categoría.

Míchel también gusta

Otro serio candidato a dirigir al Levante es Míchel Sánchez, también avalado por dos ascensos seguidos con el Rayo Vallecano y el Huesca. El madrileño es otro de los que gustan mucho en Orriols y el club ha consultado a su entorno a pesar de que hace pocas semanas firmó su renovación hasta 2024 con el Girona. Ahora mismo está persiguiendo el reto del tercer ascenso consecutivo con el cuadro catalán. De conseguirlo, mantendría una efectividad del 100%. El partido de la noche de este domingo será determinante.

Alessio no está convencido con la propuesta para ocupar otro cargo

La continuidad de Alessio Lisci en el Levante si no renueva como entrenador es complicada. Felipe Miñambres quiere que siga en el club pase lo que pase por su trayectoria en las categorías inferiores y su evolución durante los últimos meses. Sin embargo, la propuesta de quedarse en un cargo diferente al de técnico del primer equipo no seduce al italiano, que quiere seguir su carrera en un banquillo. Si no gana la partida a las otras opciones que maneja el Levante, su futuro apunta a estar lejos del decano del fútbol valenciano. En la rueda de prensa previa al Rayo Vallecano ya deslizó que no le convence ocupar un cargo alternativo en el club.