El Levante UD afronta su tercera cita veraniega en un escenario clásico de las pretemporadas como el Pinatar Arena. Tras ganar con buenas sensaciones al Qatar SC y al Wolverhampton, la siguiente parada es el Getafe. Ya superados un rival de menor nivel como era el equipo asiático y un once muy alternativo de los Wolves, este partido está llamado a ser mucho más exigente.

Delante estará un equipo de sobra conocido para los granotas. Los azulones, rival directo el curso pasado en la lucha por eludir el descenso, cuentan con algunos ex como Cabaco o Enes Ünal. A ellos se podría terminar sumando Jorge de Frutos, cuyo traspaso al Getafe estaba prácticamente cerrado pero no se ha llegado a producir. El segoviano, todavía afectado por la lesión en el pie de la temporada pasada, no participará en el duelo.

Sí puede darse el estreno del otro hombre que se perdió la recta final del curso: Skhodran Mustafi. El zaguero alemán se reincorporó al trabajo grupal hace algunos días y es el único futbolista que no ha debutado junto al propio De Frutos y a Campaña, que sigue pendiente de su futuro.

El Getafe, por su parte, llega con caras nuevas: ha pescado en equipos de Segunda a Domingos Duarte y Seoane y también ha incorporado a Portu y Angileri. Pese a los refuerzos, el cuadro madrileño viene de pinchar contra dos equipos de la categoría de plata: perdió ante el Leganés y empató con el Cartagena. Sí ganó en su primer choque contra el Preston, de la segunda división inglesa.

Mehdi Nafti tendrá la oportunidad de seguir probando a su plantilla y elegir con qué sistema de juego buscará el ascenso del Levante. A falta de que sigan produciéndose altas y bajas, la defensa sigue siendo la línea más nutrida de efectivos y el extremo la posición más limitada en lo numérico. Otro aspecto en el que ha destacado el conjunto granota es la agresividad: el llamado ‘otro fútbol’. Los jugadores del conjunto valenciano y los del Wolverhampton mantuvieron hasta dos tanganas que se saldaron con cuatro expulsiones.

En el plano goleador, Roger llega a la cita como el máximo artillero con dos tantos al Qatar SC y uno a los Wolves. Soldado, Marc Pubill y Giorgi le siguen con una diana y también hubo un autogol del cuadro asiático. Aún quedan atacantes por estrenar su cuenta realizadora y hoy tienen una oportunidad importante para convencer a Nafti contra un rival de Primera como el Getafe. Este duelo pondrá fin al segundo stage de la pretemporada, en La Nucía y Murcia, y después quedarán otros tres amistosos contra Castellón, Villarreal y Al Wehda.

El estreno de Wesley Moraes aún debe esperar

El choque contra el Getafe será una buena oportunidad para que Joan Femenías, Álex Muñoz y Joni Montiel sigan acumulando minutos como granotas. Sin embargo, la puesta de largo de Wesley Moraes todavía debe esperar.

El fichaje del brasileño aún no se ha hecho oficial por parte del club, a pesar de que este difundió una imagen de su llegada al aeropuerto. Aunque ya ha superado el reconocimiento médico, todavía falta intercambiar algunos documentos con el Aston Villa, su equipo de procedencia, para que firme su nuevo contrato.

Cuando se plasme definitivamente el fichaje, Wesley se convertirá en la cuarta cara nueva del curso 2022/23. Felipe Miñambres ya ha movido ficha para reforzar las cuatro líneas del campo y aún tiene trabajo por delante tanto con nuevas llegadas como en la obligación de acordar los traspasos de algunos de los jugadores con más cartel del equipo granota. Quedan 19 días para el debut en LaLiga Smartbank contra el Huesca.