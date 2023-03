Paula Tomás ya está de vuelta con el Levante tras ver cumplido uno de los sueños de toda futbolista: debutar con la selección española. La lateral participó en los partidos de la Nations Cup contra Jamaica y la República Checa en Australia. Ahora se postula como candidata a volver a visitar tierras oceánicas el próximo verano para la disputa del Mundial.

La del El Verger repasó este hito en su carrera en declaraciones a los medios oficiales del club: «Me hizo mucha ilusión, estoy muy contenta de haber debutado, es una cosa con la que toda niña sueña». Y quiere más: «Ahora a seguir trabajando y esforzándome para que pueda volver a ocurrir». Queda otra ventana en abril antes de que se dé a conocer la lista definitiva para el gran torneo.

La internacional confiesa que no esperaba que Jorge Vilda le diera la titularidad en el primer partido: «Cuando entramos en la charla yo como siempre nerviosa y cuando vi que dijo mi nombre no me lo esperaba». Y también confirma que no podía mantenerse quieta en los prolegómenos del choque de la emoción: «Nunca estoy relajada antes de los partidos, siempre estoy muy nerviosa y lo expreso. Estaba todo el rato moviéndome de un sitio a otro pero al final muy contenta».

Las felicitaciones, por supuesto, no tardaron en llegar: «Al salir del partido tenía el móvil lleno de mensajes. Te alegra que la gente se alegra de ti». Además, Paula Tomás reconoce el mérito de todas sus compañeras para este logro: «Que haya ido también es gracias a la dinámica de equipo, a cómo estamos, al vestuario... y ahora a seguir trabajando para seguir logrando objetivos tanto con el Levante como con la selección». Este domingo, vuelta a la carga con las granotas contra el Sevilla.

Por último, contó que hará con la camiseta de su debut: «Me la voy a quedar para mí, pero nos dan dos al debutar y le he dado una a mi madre».