El Ciutat de València está listo para retirar su cubierta

La cubierta del Ciutat de València, que ha hecho acto de presencia en el estadio durante más de medio siglo, está preparada para empezar a ser retirada a partir de hoy y, a su vez, dar continuidad a las obras de remodelación de la cubierta. Las obras, que se vieron detenidas por el Estado de Alarma y que pusieron en tela de juicio su fecha de conclusión, seguirán su transcurso gracias a la aceptación de LaLiga en disputar lo que resta de competición en el Camilo Cano de La Nucía. Desde que a finales de abril se empezó a instalar torres de sujeción, no ha existido ninguna interrupción pese a que la incertidumbre sobrevoló sus instalaciones. Sin embargo, la sustitución del techado es un gran avance, ya que cumple con los parámetros establecidos y sobre los tiempos previstos.

"Es un trabajo largo y duro porque ha habido que hacer una cimentación nueva independientemente de la que exista para no afectarla. Es mucho trabajo que no se ve y que ya se ha hecho. Es importante para cuando se vaya montando todo el anillo sobre los pilares nuevos para que no nos afecte, si no, nos retrasaría la obra", reconoció Gerardo Reillo, respondable de Idom, empresa encargada del lavado de cara del campo, en unas declaraciones facilitadas por el club.

No obstante, el mismo trabajador habló sobre cuál será el plan de retirada del techado de Tribuna. Pese a que se quita toda la estructura, la cabeza de los pilares serán los que harán de soporte para instaurar la nueva. "Hay que quitar toda la chapa que hace de cubrición, quitar las instalaciones que están sujetas y, a partir de ahí, y de manera secuencial, desmontar todas las techas metálicas con grúas. Luego se adecuarán la cabeza de los pilares donde apoyaban para poner la cubierta que cubrirá todo el estadio", finalizó.