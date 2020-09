"Cada día hay menos opciones de que venga alguien"

Ganar en Pamplona sirvió para coger 'inputs' positivos en este arranque de curso tras la derrota en la primera jornada. Eso lo tiene también claro Paco López, aunque aseguró que el resultado final marca el análisis en muchas ocasiones y que en el Derbi también se hicieron muchas cosas bien. "Funcionó en El Sadar, como funcionó los primeros 60 minutos en el primer partido, pero estamos en un mundo donde solo se juzga el resultado. Ya veremos cómo lo hacemos ante el Sevilla. Si jugamos con gente que juega por fuera que se mete más por dentro. O nos interesa dar más amplitud€ por eso tenemos plantilla con matices muy diferentes y que nos puede dar muchas cosas diferentes en cada partido", destacó el entrenador, quien a pesar de tener muchos perfiles distintos siempre se ha mostrado a favor de los refuerzos, aunque cada vez es más complicado. "Sinceramente veo difícil que pueda llegar alguien, pero lo dije la semana pasada, la posibilidad existe y las probabilidades eso sí cada vez son menores", aseguró el entrenador granota, quien habló de cómo está Roger, Rochina y Morales, entre otros. Y también se deshizo en elogios para el Sevilla.

Rival

Cayó con el Bayern por muy poco. Campeón de Europa League. Es un equipo que tiene muy pocos defectos y muchas virtudes. Nosotros hemos demostrado siempre y lo vamos a seguir haciendo. No le tenemos miedo a ninguno. Tenemos nuestras posibilidades, la teoría dice que no muchas pero las vamos a explotar. Somos un equipo valiente y con ilusión. Tenemos que tener esa personalidad que ha tenido el equipo en los dos partidos anteriores.



Doble pivote y el esquema ante el Sevilla

"Tenemos en cuenta al rival. Por eso jugamos un fútbol competitivo y no jugamos en base al rival, no nos adaptamos a él, pero sí le tenemos en cuenta. Con toda la información que tenemos de nuestros jugadores, más la información que tenemos hoy en día tenemos que tratar de acertar en el once inicial y después en el partido. No significa que la receta del otro día vaya a funcionar en todos los partidos y por igual".



Roger

"El otro día salió media hora y poco a poco le vamos a ir dando minutos. Pero tenemos jueves y volvemos a tener domingo contra el Madrid. Pero lo importante es que le tenemos disponible y enchufado para ayudarnos".



Nivel de Morales en el arranque de curso

"Si hacemos un repaso de la temporada pasada, por cuando me preguntabais por Morales. Si tiramos de mis respuestas siempre decía lo mismo. Digo exactamente eso de nuevo. Morales es un jugador muy importante para nosotros. Un futbolista que trabaja cada día para mejorar con su edad y con ilusión de ser mejor en cada partido. La diferencia a veces es el acierto. Y a Morales lo que no se le puede negar es el compromiso y la implicación. Con trabajo, ilusión y constancia".



Posición de Melero

"Melero ya jugó algún partido en esa zona. Él y Roger, precisamente en Sevilla, jugaron ahí. Es un jugador que ocupa muy bien los espacios apareciendo muy bien entre líneas. Tiene buen juego aéreo, es trabajador€ En el Huesca esa temporada fue jugando un delantero y él era un de los dos mediatintas. Con ese 4-4-2 puede jugar en muchas zonas. Tenemos muchas características. Tratamos de que los jugadores nos ayuden en cada momento y en cada situación de partido".



Estado físico de Rochina y su renovación

"De momento no está para entrar en la lista. Lleva dos días en el grupo y creo que Rochina para después del parón le tendremos".

"No sé qué pasará. Lo que tengo claro. Hablé con él este verano. Y lo que tengo claro es que él hasta el último día que este aquí lo va a dar todo. Se lo veo cuando entrena con el grupo, ahora que ha vuelto y se ve con su compromiso. Ojalá se llegue a lo mejor para los dos. Tanto para el club como para Rochina. Esto es una cosa de dos. Lo que a mí me interesa es el rendimiento del día a día. Y él ya está recuperado y solo queda que vaya cogiendo ritmo".



La situación de Campaña

"Campaña demostró el domingo su implicación. Sigue entrenando igual que siempre. No hablo con él de ese tema. Yo no hablo de eso con él. No puedo intervenir ahí. No me preocupo por eso. Mi preocupación es el partido de mañana. ¿Probabilidades de que se vaya? Cada vez hay menos. No solo él. Todos los de la plantilla"



Calendario complicado

"No sé si mucha gente ha reparado, pero yo sí desde que salió el calendario. Como teníamos la situación de nuestro estadio y viendo los rivales contra los que jugábamos fuera de casa€ Soy consciente de ello. Ha tenido mucha importancia esta victoria en El Sadar. Tenemos ahora dos partidos y más allá de que los resultados sean positivos o no contra los próximos dos rivales, nuestra idea va a ser la misma. Ya vemos los vaivenes que llevan estas dos temporadas, lo difícil que es ganar cada partido y la cantidad de variaciones que surgen. El proceso lo tenemos claro".



Rotaciones

"Entendiendo que hay tres partidos en una semana y ya lo hemos vivido en otras temporadas. Estando a las alturas a las que estamos va a haber cambios seguro. Hay que ver cómo están los jugadores y cómo se han recuperado a los esfuerzos. Decidiremos lo que es mejor en cada partido. Te anticipo que va a haber cambios".