El torneo más importante por clubes de la Comunitat Valenciana ha arrancado. Este fin de semana se iniciaba de manera simultánea la primera jornada del Campeonato Autonómico Absoluto de Clubes FPCV, una competición que decidirá quienes son los mejores equipos de los clubes de la Comunitat Valenciana. La primera fase iniciada el pasado sábado, se compone por una liguilla dividida en distintos grupos formados por cuatro equipos diferentes de la misma provincia.

El campeonato se organiza en cinco categorías de diferentes niveles tanto masculinas como femeninas. En la 5º categoría femenina, la competencia es máxima. En Castellón, el Grupo A ha arrancado con una victoria de las chicas del Pádel No Limits y el Club de Campo Onda 2 por 2-1 y se sitúan emparejadas en lo alto de la tabla. En el Grupo B, el Club de Campo Onda 1 certificó su gran juego con una contundente victoria por 3-0 al Club de Tenis Mas dels Frares 4.

Al otro lado de la Comunitat, en la provincia de Alicante, las espadas estaban en todo lo alto. El Club de Campo Oliva se colocó en la cima de la clasificación del Grupo C después de ganar al ECOMM Pádel Club 4, y el Sport Club Alicante Fun and Family 6 hacía también lo propio contra el AN Pádel 7 para liderar el Grupo E. Por otra parte, las chicas del 360 Pádel Elx 3 se colocan como primera con la victoria ante el Club de Tenis Albatera 2 en el Grupo F. Los Grupos D y G todavía no han empezado sus respectivos partidos.

La 5º categoría masculina nos dejó unas jornadas inaugurales sobresalientes. El Grupo A tiene como colíderes al Club de Tenis Mas dels Frares 6 y al Club de Campo Onda ya que ganaron sus partidos por 2-1. En la cima de la tabla clasificatoria del Grupo B se encuentra el C.D. Jubesport/Jubelama 5 tras vencer por 3-0 al Pádel en Cuberto Onda 2. El Club de Pádel Burriana 11 cayó por 3-0 antes el Pádel Moro 3 y el Club de Pádel CPS 14 superó al Club de Pádel Les Coves 2 por 2-1. El único partido de la primera jornada del Grupo D se lo llevó el OK Castellón 3 por 2-1 ante el Club de Pádel CPS 13.

Alicante nos deja a un Club de Tenis Jávea – Masculino B líder del Grupo E después de conseguir la victoria por 2-1 contra el Club de Pádel Oliva 3, mientras que en el Grupo F el Club de Pádel Calpe 3 ganaba al Padelpoint La Nucia 7 por 3-1 y el Club de Tenis Pádel Altea 5 superaba con un 3-0 al Innate Active Club 2. En último lugar, como líder del Grupo H se coloca el Club de Pádel Motola RN B después de llevarse la victoria contra el Pádel Club Alicante Indoor 5 por un ajustado 2-1.

La continuación de la competición será después de Semana Santa, el fin de semana del 23 y 24 de abril. Puedes ver todos los resultados, clasificación y próxima jornada AQUÍ.