Los jugadores de la Federación de Golf de la Comunitat Valenciana, Raúl Gómez y Lucía Valderrama, se han proclamado subcampeones de España Sub-16 tras una brillante actuación en los recorridos salmantinos de Zarapicos y La Valmuza, respectivamente. Los deportistas de la Federación Valenciana volvieron a destacar en una competición que contó con un field de 90 jugadores en cada una de las clasificaciones, puesto que en categoría femenina la tercera clasificada también fue una jugadora de la FGCV: Martina Navarro. La victoria en este Nacional Sub-16 de golf fue para Iván Enguita y Nagore Martínez.

Torneo masculino

En el torneo 16 masculino Raúl Gómez, regular en su línea y tremendamente sólido durante toda la jornada, se quedó a tan solo un golpe de igualar a Iván Enguita, ganador de la prueba. También Miguel Fuertes tiraba de galones, escalaba cinco posiciones en la clasificación general, firmaba su mejor registro personal en la competición durante la vuelta final e ingresaba dentro de los 28 mejores del torneo. Quien también iba de menos a más era Juan Miró que fue trigésimo quinto. Ramón Izquierdo (T35), Marc Quintana (T38), Bruno Bergé (T53) y Álvaro García (T57) fueron los otros cuatro capaces de cerrar un gran torneo.

Torneo femenino

Pero no solo el golf masculino deparó alegrías. También el golf femenino fue de primer nivel. Hablamos de Lucía Valderrama que firmó una valiosa vuelta de par (72) que le sirvió para ser segunda en solitario con +1 en el total (76, 69, 72). No muy lejos de ella se clasificó Martina Navarro, tercera, con rondas de 71, 71 y 79 final. Pero no acaba ahí la cosa porque todavía hubo otra valenciana dentro de las 5 mejores. En la cuarta posición compartida finaliza Patricia Bañón. Gran torneo el de ella que al igual que sus compañeras, supo jugar bajo par en alguna de sus vueltas (70, 74, 78). Entre las veinte mejores finalizaba Ainoa Ruiz. Y buenas actuaciones de igual modo por parte de Gu Xinyi (T25), Ángela Gómez (T30), Clara Martínez (T30), África Oliva (T49), Clara Usó (T49) y Carlota López (T58).