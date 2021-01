Tres valencianos completan el Dakar en Arabia Saudí

El Dakar 2021 ya es historia, y este viernes en Yeda (Arabia Saudí) coronó a sus héroes. Y entre ellos a tres valencianos. Supervivientes de doce etapas por los desiertos de la península arábiga más una prólogo en la prueba más dura de los deportes del motor. Dos debutantes, Tosha Schareina en motos, y Pablo Olivas en vehículos ligeros, y Daniel Albero, el primer diabético en acabar un Dakar sobre dos ruedas, saborearon el podio final tras la especial del día de unos 200 km y el enlace hasta la ciudad de la que partió la carrera el 3 de enero con otros dos valencianos.



Uno de ellos Emilio Ferrando, que competía en vehículos ligeros y al que la organización sacó de la prueba en la jornada de descanso debido a una pequeña deformación en la caja de seguridad de su Can-Am por un vuelco dos días antes tras el que pudo realizar otras dos etapas. Y el otro Joan Barreda, que tras sumar tres victorias de etapa y alcanzar 27 en sus once participaciones (las mismas que Jordi Arcarons y solo superadas por las 33 de Cyril Despres y Stephane Peterhansel), tuvo que retirarse en la penúltima etapa tras saltarse una zona de repostaje según achacó a las secuelas de una caída dos días atrás que le dejó unos segundos sin conocimiento, cuando iba cuarto y estaba con posibilidades de pelear por el podio con sus compañeros del Monster Energy Honda Team, el argentino Kevin Benavides, ganador de esta edición, y el estadounidense Ricky Brabec, segundo y campeón el pasado año.



"Dakar terminado!! Espero que sea el primero de muchos. Estoy muy muy contento. Muchas gracias a todos por el apoyo recibido y sobretodo a mis sponsors y a los que siempre han confiado en mí", así de satisfecho acabó Tosha Schareina, que se ganó el billete al Dakar al ser el mejor rookie en el Rally de Andalucía, y que a sus 25 años ha acabado undécimo, segundo mejor novato después del australiano Daniel Sanders, y líder en categoría Maratón, de motos de Enduro derivadas de las de serie, con la que repitió este viernes la decimocuarta posición del día anterior, su mejor resultado de etapa en una carrera en la que ha ido de menos a más, concluyendo decimotercero de la general, con 50 horas, 59 minutos y 49 segundos, a poco más de 3 horas y 41 minutos del campeón Kevin Benavides.





@dakar terminado!! Espero que sea el primero de muchos. Estoy muy muy contento. Muchas gracias a tod@s por el apoyo recibido y sobretodo a mis sponsors y a los que siempre han confiado en mi!! Vamooosssss!!???????????? #Dakar2021 pic.twitter.com/pEHcMgA0jx — Tosha (@ToshaSchareina) January 15, 2021

FINISHER DAKAR 2021

No tengo palabras para expresar lo que siento ahora mismo.

Mucho trabajo y esfuerzo tienen su recompensa.

Agradecer a sponsors, amigos y familia por permitirme cumplir mi sueño, finalizar el Dakar.

Sin ellos esto no hubiera sido posible.@dakar#Dakar2021 pic.twitter.com/xZFhP9dwUs — Daniel Albero (@DiabeticoDakar) January 15, 2021

y tras tener que abandonar en los anteriores casos en la primera semana de la prueba por problemas mecánicos. Hace un lustro decidió que quería demostrar al mundo que una persona aquejada de Diabetes tipo 1 podría proponerse lograr un gran éxito deportivo en una competición de alta intensidad. Junto a una serie de jóvenes alumnos del campus de la Universidad Politécnica de Valencia en Gandía decidió construir una historia que ha llegado a su cima, y con la que ha inspirado a personas aquejadas de esta dolencia, enseñándoles cómo a través del deporte pueden mejorarse notablemente sus condiciones de vida.A pesar del confinamiento, Albero se ha preparado a nivel físico y nutricional con Rafa Olcina y técnico con el campeón de España de Supermotard, Israel Escalera. Y ha contado con la asistencia del Pedregà Team. El de Carcaixent, que acabó la etapa en el puesto 62, cierra el Dakar en idéntica posición después de 92 horas 19 minutos y 3 segundos de carrera."Acabamos de llegar a meta. Objetivo cumplido. Hemos terminado el Dakar y ahora a la entrega de la insignia junto a nuestra bandera. Gas e insulina que no falte", indicó Daniel Albero en sus redes sociales, visiblemente emocionado. "No tengo palabras para expresar lo que siento ahora mismo. Mucho trabajo y esfuerzo tienen su recompensa. Agradecer a sponsors, amigos y familia por permitirme cumplir mi sueño, finalizar el Dakar. Sin ellos esto no hubiera sido posible", añadió.Por último, yFinalizaron la última etapa en el puesto 46, y la general de la carrera en el 38, tras 101 horas, 29 minutos y 42 segundos de competición por el desierto . Y subieron al podio con la camiseta del Valencia CF. "Ya en meta, hemos logrado el objetivo. Los expertos comentan que ha sido una de las ediciones más duras que recuerdan, con muchísimas piedras, muchísimas dunas, pistas muy rápidas. Hemos tenido bastantes problemas. Incluso el jueves nos quedamos tirados en mitad de las dunas, porque me comí una duna y rompimos el buje delantero izquierdo. Lo estuvimos reparando y tuvimos que hacer más de cien kilómetros de dunas de nivel 2 y 3 solos. Creímos en nosotros mismos y conseguimos llegar a meta para no descalificar. Llegamos a las 6 de la mañana, y a las 8 y media ya estábamos empezando la última etapa, que tampoco ha sido nada fácil, con dunas grandísimas y mucha piedra. Al final los sueños se cumplen, y aquí hay un valencianista en el Dakar".