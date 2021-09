La noticia trágica del fin de semana en el mundo del motor fue la muerte del joven piloto, Dean Berta Viñales, primo de Maverick Viñales.

La reacciones dentro de la incredulidad para los aficionados a las motos y de sus familiares siguen y continúan mostrando sus condolencias ante la tragedia ocurrida en Jerez.

La pareja del joven piloto, Rebecca Ortolá ha querido dedicarle unas palabras en sus redes.

La emotiva carta a Dean Berta Viñales

"Por qué? Por qué la vida es así? Por qué te arrebata a las personas que más quieres en este mundo? No tengo fuerzas ni palabras para expresar ahora mismo mi dolor.

Desde el día que te conocí, empezamos a hablar todos los días hasta que te has marchado... desde el primer día supe que eras tú, a pesar de nuestros altibajos en la relación, estaba segura de que SIEMPRE permaneceríamos juntos pasase lo que pasase, siempre íbamos a ser tú y yo en esto...

Así de injusta es la vida...

Me quedo con TODOS los momentos que he pasado contigo (qué no son pocos), y todas las veces que hemos salido adelante y nos hemos apoyado mutuamente.

Esa sonrisa que siempre llevabas puesta en la cara, tú humor y tonterías, tú amabilidad, todo lo cariñoso que eras con tu gente querida, y sobre todo, un guerrero...

Amor, has conseguido siempre lo que te has propuesto, y nunca te has rendido.

Echaré de menos tus mensajes todas las mañanas de: buenos días mi pichucha qué tal el día mi vida?, o tus mensajes románticos diciéndome: 'mi vida sin ti no tiene sentido, gracias por estar conmigo a pesar de todo, te amo,' o esos mensajes como: 'eres la mejor novia del mundo, no sé como has podido fijarte en mi, no te merezco...' PUES SI, si te merezco, te merecías todo lo bueno en esta vida. Tu familia y amigos siempre estarán contigo.

Ahora quien va a decirme eso si no eres tú? Quien va a mandarme un mensaje de buenos días cuando me despierte? Me has dejado un vacío tan profundo...

Prometo que nos veremos pronto mi pichucha.

Como tú decías: 'siempre juntos mi vida'

Te amo con todo mi ser.

Descansa en paz cariño, ya lo sabes todo".

#deanbertaviñales