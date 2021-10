Podio completo para el Monster Energy Honda Team este sábado tras la celebración de la primera etapa del Rally de Marruecos. El castellonense Joan Barreda se impuso a todos los pilotos y es el líder de la carrera. Ricky Brabec y Pablo Quintanilla le siguieron en la clasificación del día.

Primera etapa “real” de este Rally de Marruecos y primer éxito coral del Monster Energy Honda Team. Aunque el rally sólo acaba de empezar, el resultado de esta primera jornada ha sido muy positivo para los pilotos de la Honda CRF450 RALLY al llegar a la meta de Zagora.

Han sido un total de 288 los kilómetros de especial, seccionados en tres partes diferenciadas y donde los primeros kilómetros transcurrían por pistas rápidas y con bastante polvo para pasar a una treintena de kilómetros de dunas en pleno Erg Chegaga. Los pilotos también se han encontrado con una parte muy difícil de navegación por fuera-pistas debido a las duras condiciones climatológicas, donde una gran tormenta de arena ha complicado el pilotaje para todos. La última parte del recorrido ha pasado por pistas con bastante piedra.

Joan Barreda ha marcado un altísimo ritmo y rápidamente ha liderado los tiempos provisionales. Su compañero Ricky Brabec le ha seguido para completar este largo día juntos. En la meta de Zagora, Barreda ha acabado con 1’10 sobre Brabec, segundo, y con casi 3 minutos sobre su también compañero de equipo Pablo Quintanilla que también se ha mostrado rápido en las polvorientas pistas del Chegaga. Pablo es tercero en la provisional del Rally de Marruecos. José Ignacio Cornejo, que había ocupado provisionalmente el podio del día, ha tenido un error de navegación antes del repostaje y ha cedido algunos minutos a sus rivales, terminando séptimo del día.

La etapa de este domingo será complicada para los pilotos del Monster Energy Honda Team, puesto que tocará abrir los más de 330 kilómetros de especial del día, que transcurrirá en un área opuesta a la de este sábado, en una zona más familiar para todos los pilotos. Al final del día, los pilotos habrán completado más de 600 kilómetros.

"Estoy realmente contento", explicó el piloto de Torreblanca, líder del Rally de Marruecos. "Al principio ha sido complicado porque había mucho polvo de los pilotos que habían salido delante. Luego, en las dunas, he apretado bastante y la moto ha respondido perfectamente con un buen ritmo, me he encontrado realmente bien. Después de las dunas he visto que algunos pilotos tenían complicaciones en encontrar el rumbo correcto con una visibilidad difícil por una tormenta de arena. Yo he mantenido la mente fría y creo que ha sido la mejor decisión. Luego, la navegación ha sido mejor y he podido terminar una buena etapa".

"La estrategia que seguimos el viernes en la prólogo ha dado buenos frutos", comentó por su parte el team manager, Rubén Faria. "Creíamos que en esta primera etapa sería bueno salir un poco atrás porque hace mucho tiempo que no hay turismo en Marruecos y creía que no habría pistas visibles, que sería de navegación complicada. La última vez que vinimos por el Erg Chegaga fue hace mucho y creímos que sería bueno salir un poco más atrás. Este domingo será todo lo contrario y veremos cómo transcurre el día, que esperemos poder terminar sin complicaciones".