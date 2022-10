El veterano piloto castellonense José Manuel Pérez-Aicart, de 40 años, se ha convertido en el primer valenciano en colgarse una medalla en los FIA Motorsport Games, los juegos olímpicos del automovilismo, que cerraron su segunda edición el domingo en el Paul Ricard, en Marsella, y cedieron el testigo en 2024 a la Comunitat Valenciana, y en concreto al Circuit Ricardo Tormo de Cheste, que será el epicentro de un evento «espectacular».

El valenciano, que fue campeón de Europa de GT, y campeón de España de Turismos, además de subcampeón de España de F3 y piloto de World Series, entre otras disciplinas, seguía este lunes en una nube tras colgarse la plata en Karting Endurance (resistencia), una carrera de 4 horas en la que logró la ‘pole’ y compartió kart con Álvaro Bajo, Iván Velasco y Alba Cano en tandas de 45 minutos. «He sido el que más tiempo ha estado en pista, dos horas y cuarto. Era el más rápido, y aparte de la crono, hice el primero, el tercero y el quinto relevo. Podio y plata. La medalla es brutal», dice Pérez-Aicart, que en dos semanas se jugará también el título del campeonato de España de Eco Rallyes en Madrid.

«Ha sido espectacular, una experiencia brutal, y en València va a ser un eventazo», comentaba a SUPER nada más regresar a casa. «Lo seguí en 2019, había pocos inscritos, solo en 6 categorías, y en Marsella eran 16, con 462 pilotos y copilotos y hasta 42.000 espectadores. Esta edición lo va a cambiar todo. En València se espera que sean cien países, y muchos más deportistas, gente y espectadores, va a ser muy bueno para los hoteles, restaurantes, y para todos».

El castellonense aún se emociona al recordarlo: «Me esperaba un evento chulo, pero es que aquello es un espectáculo, se me pone la piel de gallina al recordarlo. Estábamos en la recta, me giraba para la grada y todo lleno de banderas, y luego hablábamos de quién corría del equipo después, y nos íbamos a verlo y a animar». Y es que en esta modalidad los pilotos no compiten para sus equipos sino que lo hacen para la selección representando a cada país y a su federación, y sumando medallas, como las ocho de España, a la que solo le ha faltado el oro para estar más arriba.

De momento, Pérez-Aicart ya piensa en repetir en casa: «Me gustaría volver pero cambiar a otra disciplina. A mí me gusta competir en lo que sea, aunque si me dicen que en Karting Endurance porque ya hice medalla e hice la pole, tampoco pasa nada». En la selección española había otra piloto valenciana, Lucía Gimeno, de Museros, que cayó eliminada en octavos de final de Karting Slalom.

Manuel Aviñó: "Volvemos de Marsella muy satisfechos"

El presidente de la RFEDA, Manuel Aviñó, mostró su satisfacción como anfitrión de la tercera edición del evento en 2024. «Es un orgullo como valenciano poder haber contribuido a que la FIA y SRO hayan elegido la Comunitat Valenciana y el Circuit Ricardo Tormo como sede principal para la tercera edición, y todo apunta a que será un evento de grandes dimensiones, ya que la progresión ha sido exponencial entre triplicándose el número de países hasta 72, y quintuplicando el de participantes hasta 462. Serán cinco días y se está trabajando en añadir nuevas modalidades».

Medallas de la selección española en los FIA Motorsport Games 2022 KARTING ENDURANCE: PLATA: Álvaro Bajo, Alba Cano, José Manuel Pérez-Aicart e Iván Velasco CROSS CAR SR.: PLATA: Iván Piña eSPORTS: BRONCE: Alberto García RALLY2: PLATA: Pepe López, Borja Rozada RALLY4: BRONCE: Óscar Palomo, Rodrigo Sanjuán RALLY HISTÓRICO: BRONCE: Antonio Sainz, David de la Puente FÓRMULA 4: BRONCE: Bruno del Pino TOURING CAR: PLATA: Isidro Callejas



Además, felicitó a los medalllistas españoles. «Somos los que más medallas hemos conseguido, en la mitad de las modalidades convocadas hemos estado en el podio, pero el oro no ha llegado, y como es sistema olímpico, sin oros no estás arriba, pero volvemos muy satisfechos». Tras recibir el testigo de Marsella de manos de Stéphane Ratel, de SRO Motorsports Group, promotor del evento, València empieza a preparar la siguiente edición, en la que se espera poder aumentar las modalidades de competición.

Está previsto que el evento, que se inauguró en Roma en 2019 y que la pandemia obligó a aplazar un año en 2021, se dispute a finales de octubre de 2024 en una semana libre de Fórmula 1, a falta de la confirmación del Consejo Mundial del Motor de la FIA. València acogerá la ceremonia de apertura, y en principio las carreras se centrarán en el Ricardo Tormo, aunque también la capital del Túria y otros lugares cercanos podrían acoger alguna modalidad.