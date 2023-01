Pese a que los expertos alertaban del fin del descuento de los 20 céntimos por litro a final de año, el precio del carburante ha experimentado una nueva subida en el inicio de 2023. Se acabó la bonificación por repostar que estableció el BOE el pasado 30 de marzo de 2022, pero hay más novedades.

El Gobierno se mostró siempre, tal y como vienen destacando diferentes portales de especialistas, confiado en que los precios se mantendrían estables. No ha sido el caso y el inicio de año ha llegado con un aligera subida.

Como resultado tras el final de la rebaja de los 20 céntimos por litro, las gasolineras se llenaron en España antes de Nochevieja para repostar. ¿Qué ha pasado con el nuevo año? Lo que muchos se temían.

El precio general del combustible ha subido de nuevo en muchas gasolineras del país. Y en muchos casos, tal y como desveló el diario ABC, los conductores han pasado por ejemplo de pagar gasolina sin plomo 95 de 1.429 euros a 1.709 euros en solo unos días.

¿Cómo se podría traducir esto? En un depósito, repostar por un valor de 50 euros en una gasolinera ahora resulta, de media, 11 euros más caro que hace unos días.

Eso sí, cabe destacar que en medio del caos se han mantenido los descuentos o el llamado combustible subvencionado para los transportistas, los pescadores y los agricultores.

El único punto a favor, ahora mismo, es que el precio medio de la gasolina en España se sitúa, ahora mismo, por debajo del precio al que escaló hace poco menos de un año cuando subió a 1.80 euros (antes de aplicarse el descuento).

La novedad por la que el combustible es todavía más caro en 2023

La retirada de la bonificación de los 20 céntimos no es lo único que he hecho subir de forma generalizada los precios del combustible. También has de tener en cuenta otro motivo.

El diario ABC lo explicó a la perfección y es que nunca se suele tener en cuenta la última directiva de la UE sobre la calidad de los carburantes. Y ahora mismo está subiendo el precio del combustible.

Así pues, la Unión Europea trasladó a los países miembros una directiva aplicable a partir del 1 de enero, tal y como lo recogió el BOE, por la que el mismo día que se retiró el descuento de los 20 céntimos por litro repostado se encarecería aproximadamente 2 céntimos de euros cada litro (de gasolina y gasóleo) para controlar la calidad de los carburantes.

Las grandes gasolineras y las ofertas para ganarse a los clientes

¿Qué han hecho las grandes gasolineras? Lanzarse a por los clientes con sus particulares ofertas para repostar. Por ejemplo, en Cepsa, Repsol, BP, Shell o Galp se han ofrecido descuentos y ofertas especiales a sus clientes. En Cepsa, sin ir más lejos, se llega a ofrecer hasta 45 céntimos de decuento por litro con el requisito de darse de alta en su App "Porque tú vuelves".