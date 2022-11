El exfutbolista inglés David Beckham es parte de un grupo de deportistas que fueron pagados por el país y en el que también hay históricos de LaLiga. Concretamente en este listado hay nombres reconocidos como los culés Xavi Hernández, Eto'o y Ronald de Boer; el brasileño Cafú o el inglés Cahill.

Sin duda, es un acto controvertido ser un asalariado de un país sin democracia y que no respeta los DDHH. Por mucho que una cita como el Mundial de Catar 2022 sea una actividad deportiva histórica, no se puede obviar los factores extradeportivos.

David Beckham, todo un caballero de la Orden Británica, ha recibido 175 millones de euros por ser embajador de Catar durante una década. No sólo para promocionar el Mundial, sino también el turismo emergente. El Gobierno catarí mantiene una estrategia por la que 'compró' el Mundial con el que mostrarse al resto del planeta con el propósito de atraer nuevos negocios.

El exjugador de Manchester United o Real Madrid ha puesto en juego tanto su fama como el hecho de ser el mayor icono gay de la historia. Recordemos que la homosexualidad es ilegal en Catar. Lo curioso es que el conflicto de Beckham también lo encuentra al ser embajador de UNICEF.

Xavi alabó a Catar y criticó a España

Xavi Hernández, entrenador del FC Barcelona y ex estrella de la Selección, no dudó en priorizar los 20 millones de euros que le pagó Catar: "Existen muchos prejuicios; el país lo tiene todo. No es una democracia, pero funciona mejor que España".