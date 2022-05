La polémica entre Rubén Sánchez, concursante de Supervivientes, y el equipo de Supervivientes 2022 sigue. Y es que después del enganchón que tuvo el culturista con uno de los cámaras del equipo de Mediaset que graba todo lo que ocurre en Honduras, la reacción a la reprimenda de Telecinco no ha tardado en llegar. Y no por parte de Rubén, sino de su pareja, el actor y cantante Enrique del Pozo.

Sí, como lo leer. Enrique del Pozo era la defensa de Rubén Sánchez en plató y la bronca que le echaron a su novio no le ha gustado para nada, con lo que ha decidido no acudir más a la cita en Mediaset para defenderlo. Quizás sea algo contraproducente.

Enrique del Pozo decidió por su cuenta no ir a la tercera gala de Supervivientes 2022. Está molesto con el equipo del programa pese a todo. "Enrique del Pozo tenía que venir, pero ha declinado la invitación. Tampoco ha querido entrar por Skype. Primero dijo que estaba malo, luego que no lo estaba. Después que estaba enfadado y luego ni por Skype. Pues recupérate, no enfades más y cuando quieras, ven", le dijo ante las cámaras Jorge Javier Vázquez, presentador del reality.

Coincidiendo con la polémica de su pareja, Rubén Sánchez, en Honduras, el colaborador decidió no estar ni presencial ni de forma virtual en la gala. Rubén Sánchez tuvo un desafortunado comportamiento con un cámara del equipo mientras le grababa, le chilló, le dio órdenes e incluso puso por encima de la cámara una sábana para que no fuera filmado.

¿Ahora qué ocurre con Rubén Sánchez?

Pues que se queda sin defensa. Ningún otro amigo o familiar del culturista se ha hecho cargo del cometido de defenderlo en el programa mientras ocupa Playa Paraíso. Por ello, se ha quedado sin defensor en el plató, algo que no ocurre con el resto de nominados como Charo Vega, Kiko Matamoros, Ainhoa Cantalapiedra y Juan Muñoz.

Del Pozo ya mostró hace unas semanas su descontento con el programa y con la audiencia por apartar, a las primeras de cambio, a su pareja del concurso y aislarlo. La realidad es que el voto del público le alejó del grupo al ser el primer expulsado.