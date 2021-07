El fútbol tuvo el caso de Bojan, el tenis el de Naomi Osaka y la gimnasia y el olimpismo el último de Simone Biles. Los deportistas no son máquinas y hasta la más ‘perfecta’ de las ellas puede verse afectada por la ansiedad o cualquier problema de salud mental. Es quizá la mejor gimnasta de la historia y aunque ahora se ha visto obligada a parar, la presión que ha soportado hasta la fecha no le ha impedido ganar 30 medallas, mundiales y olímpicas. Y eso no se logra solo con trabajo, talento y físico, sino con una mentalidad de acero.

Pero si una campeona de este nivel y experiencia puede sufrir un episodio así, ¿qué no sufrirán miles y miles de deportistas, sean o no de élite?.

Y aquí dejo una pregunta para reflexionar, que hizo años atrás Juan Fernando Bou, psicólogo y coach deportivo. "¿Qué porcentaje del éxito de Rafa Nadal creéis que está en su cabeza?". Más de uno lo acercamos al 50%. ¿Y qué porcentaje del tiempo de entrenamientos se dedica a trabajar la mente?. Ninguno, fue la respuesta mayoritaria.

Soler y Kang In, en cuartos

Ninguno jugó de inicio, pero acabaron siendo protagonistas. El valenciano casi decide de falta en el descuento y el surcoreano marcó de nuevo. Ojo que ya están en cuartos y no se cruzarían hasta la final.