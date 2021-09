La descomposición del Barcelona a nivel deportivo es total y con tintes, no sé si de melodrama o más bien de tragicomedia. No se puede caer más en menos tiempo. Y lo peor para el barcelonismo tampoco se ve el fondo del pozo. El 3-0 en Da Luz pone al club azulgrana mirando para la Europa League y a Koeman... para su casa.

Los azulgrana tenían la obligación de vencer y convencer y lo que hicieron fue ampliar aún más el solar. Jugadores que cada vez están peor, otros sin asumir galones, cambios inexplicables… una asombrosa falta de respuestas para un Koeman que ya no tiene ningún tipo de defensa. Es más está en el punto de no retorno. No se lo han puesto fácil, pero él tampoco ha demostrado ser un entrenador capaz de lidiar con el ‘toro’ del Camp Nou.

La temporada del Barcelona va camino de un ridículo que puede ser estrepitoso, aunque el fútbol todo puede cambiarlo, pero desde luego parece que con Koeman no. Si su primera experiencia en España con el Valencia fue para olvidar, la segunda es para llorar. El neerlandés no es el culpable de todo, pero la línea de crédito está en rojo y su destitución no necesita justificación.