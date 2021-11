Emery no ha olvidado la derrota en Mestalla. Le sigue doliendo. Esa noche se quejó porque no se había podido jugar al fútbol con su famoso «Si el equipo contrario no quiere bailar, es difícil bailar». Ya en frío, el entrenador del Villarreal ha vuelto a lanzar otro dardito a Bordalás. «Quique es un señor entrenador, ofensivo. Con él en el Getafe, seguro que se va a jugar al fútbol». No se lo merece Bordalás. Tampoco le importa mucho. Su respuesta a Emery ayer fue impecable. «En fútbol lo que vale es ganar, lo demás son cuentos e historias que cada uno valora en función de lo que quiere comentar, pero respeto a todo el mundo». Chapeau. Hoy Bordalás se mide a un técnico ‘amigo’ cortado por el mismo patrón como Simeone. El argentino ‘solo’ ha ganado como técnico del Atlético dos Ligas, dos Europa League, dos Supercopas de Europa, una Copa del Rey y una Supercopa de España, además de jugar dos finales de Champions. ¿Eso es bailar o no? Ay, mare!