El Mur dels Somnis de l´Alqueria está viviendo una inusitada actividad en estas últimas semanas con nuevas inscripciones en esa pared que graba unos nombres que llevan en su intrahistoria un largo trabajo de años de formación, entrenamientos y paciencia. El Valencia Basket Femenino ha contribuido de manera muy notable a estas nuevas altas con Awa Fam y Elba Garfella esta campaña o Paula García junto a Claudia Contell, anteriormente. No le ha temblado el pulso a Rubén Burgos a la hora de echar mano de jugadoras jóvenes y sin experiencia en la élite para tener minutos e incluso irrumpir con cierto protagonismo. El técnico valenciano, en una gestión impecable, y con unos éxitos históricos hasta el momento, ha sabido dar con la tecla en cada instante a la hora de dar minutos a unas jugadoras que conocen el día a día de lo que supone entrenar con deportistas de primer nivel como Cris Ouviña, Laura Gil, Queralt Casas o Rebeca Allen.

La desgraciada lesión de Raquel Carrera no ha cerrado la puerta a una posible incorporación, teniendo en cuenta que la gallega no volverá a jugar esta campaña, pero de momento, y ante un calendario diabólico, las opciones Alqueria no sólo sirven para dosificar minutos y esfuerzos, sino que además confirman que son activos que ya pueden ayudar con totales garantías en el presente y que por supuesto se van a pulir de cara al futuro en el mejor escenario posible, el de la competición.

Sin querer marcar un sello propio, el Valencia Basket no tiene como fin crear un jugador definido con unas características determinadas, sino el de surtir a los primeros equipos masculino y femenino de deportistas con talento, trabajados durante años y sobre todo con unos valores establecidos en los que es tan importante el baloncesto como la formación personal. No es casualidad por ejemplo escuchar a Awa Fam cuando explica su llegada al primer equipo y su debut. Su madurez evidencia todo el trabajo que ha tenido que hacer hasta llegar a cumplir un sueño que está teniendo continuidad, pero sobre todo muestra humildad y ambición, sabedora de que su particular no termina más que comenzar, y que el camino no será fácil.

L´Alqueria, al margen de ser una instalación referente, fue concebida para dotar de autenticidad e identificación al Valencia Basket. Han sido muchos años en los que el seguidor taronja ha echado en falta jugadores de la ‘terreta’. Claver ha sido el gran referente, aunque se quedó muy solo tras debutar y despuntar. La llegada de Puerto y los destellos de Ferrando o Millán Jiménez entre otros son el comienzo de un incipiente reguero que como en el femenino deben ser la norma para los años futuros. Han sido años de transición y sobre todo de paciencia. La exigencia de ganar, de pelear por títulos, de la presión del entorno, han obligado a apretar los dientes en los despachos en muchas ocasiones por la fe, en que al final todo saldría. Esta temporada, las siempre inoportunas lesiones, pusieron al límite esa apuesta. La gestión desde los banquillos de Peñarroya y Burgos, y el apoyo interno por parte del club capearon momentos complejos que seguro volverán a aparecer, pero sobre todo, han sacado a relucir ese trabajo de técnicos, preparadores y de sus responsables, Andreu Casadevall y Esteban Albert. Su labor silenciosa ya ha recogido los primeros brotes, pero habrán más. Los primeros títulos nacionales de cantera y las convocatorias internacionales en la Selección se están convirtiendo en noticias habituales. Un gran club se forma con muchos cimientos, y el que ahora se está forjando puede marcar diferencias.

A nivel de organigrama del club no quiero dejar la oportunidad de mostrar un agradecimiento muy particular a Paco Raga y también a Esteban Gallego por su infatigable trabajo en el Valencia Basket durante más de 20 años. Enric Carbonell asumirá desde mañana su cargo en la Dirección General mientras que Anabel Pereira tomará el testigo en la Dirección de Gestión que deja Esteban Gallego. Personas totalmente capacitadas y a las que deseo la mayor de las suertes. Feliz año para todos.